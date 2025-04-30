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Євросоюз пояснив, в якій галузі жодним чином не зможе наздогнати США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Євросоюз пояснив, в якій галузі жодним чином не зможе наздогнати США
Технології США все ще перевершують європейські
фото із відкритих джерел

У Європі незабаром оприлюднять Міжнародну цифрову стратегію

Євросоюз готовий визнати нереалістичними спроби позбутися домінування американських технологічних компаній через складність подолання їхньої багаторічної переваги в цій галузі. Про це повідомила газета Politico з посиланням на проєкт відповідного документа Єврокомісії, з яким ознайомилася напередодні публікації, повідомляє «Главком».

У контексті ескалації торгової напруженості та наростаючих гібридних загроз ЄС, як інформує видання, незабаром опублікує Міжнародну цифрову стратегію для Європи. «Технічна конкурентоспроможність є імперативом економіки та безпеки для всіх, хто прагне процвітання та стабільності», – йдеться у документі.

За даними Politico, «проєкт стратегії сигналізує про те, що в ЄС мало свіжих ідей щодо відновлення Європи як серйозного гравця в глобальних технологіях».

Повернення Дональда Трампа до Білого дому та його «войовнича позиція» до Європи відродили занепокоєння з приводу суверенітету над фундаментальними технологіями, включаючи соціальні мережі та хмарні сервіси, а також з приводу потенційного доступу правоохоронних органів США до даних, що обробляються такими гігантами.

Однак коли йдеться про таких домінуючих гравців, як компанії США, «подолання розриву нереалістичне і співпраця залишиться значущою по всьому технологічному ланцюжку», зазначають автори документа. У ньому згадуються Китай, а також Японія, Південна Корея та Індія як країни, «співпраця з якими також матиме важливе значення».

Раніше США назвали країну, з якою буде підписано торговельну угоду для зниження мит. Одну з перших торгових угод Сполучені Штати можуть підписати з Індією. 

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Теги: США економіка Європа бізнес технології

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