Маркарова: Угода про надра – важлива частина майбутніх гарантій безпеки

Посол вважає, що угода є рівноцінною, оскільки Україна та США разом керуватимуть інвестиційним фондом

Дипломатка наголосила, що інвестиційний фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною та мирною

Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Цей документ є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посла України у США Оксани Маркарової в інтервʼю CBS.

За словами дипломатки, угода є рівноцінною – Україна та США разом керуватимуть інвестиційним фондом. Туди ввійдуть всі майбутні внески чи інвестиції США, в тому числі й військові угоди. Своєю чергою Україна вкладатиме у фонд кошти від нових ліцензій та нових розробок.

«Це справжнє партнерство, де ми зможемо об’єднати ресурси для інвестування в широкий спектр проєкт, включаючи інфраструктуру, зокрема рідкісноземельні матеріали, включаючи критично важливі корисні копалини, і обидві наші країни отримають від цього вигоду», – каже вона.

Маркарова наголосила, що угода про економічне партнерство сама по собі є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки. За її словами, інвестиційний фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною та мирною. «Тож, певним чином, це важлива частина майбутніх гарантій безпеки», – додала вона.

Нагадаємо, український уряд підписав «угоду про надра» зі США, яку держсекретар США Марко Рубіо назвав «важливим кроком до припинення війни». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода є повноцінним економічним партнерством і дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

До слова, до процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії.