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Маркарова: Угода про надра – важлива частина майбутніх гарантій безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Маркарова: Угода про надра – важлива частина майбутніх гарантій безпеки
Посол вважає, що угода є рівноцінною, оскільки Україна та США разом керуватимуть інвестиційним фондом
скріншот з відео

Дипломатка наголосила, що інвестиційний фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною та мирною

Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Цей документ є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посла України у США Оксани Маркарової в інтервʼю CBS.

За словами дипломатки, угода є рівноцінною – Україна та США разом керуватимуть інвестиційним фондом. Туди ввійдуть всі майбутні внески чи інвестиції США, в тому числі й військові угоди. Своєю чергою Україна вкладатиме у фонд кошти від нових ліцензій та нових розробок.

«Це справжнє партнерство, де ми зможемо об’єднати ресурси для інвестування в широкий спектр проєкт, включаючи інфраструктуру, зокрема рідкісноземельні матеріали, включаючи критично важливі корисні копалини, і обидві наші країни отримають від цього вигоду», – каже вона.

Маркарова наголосила, що угода про економічне партнерство сама по собі є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки. За її словами, інвестиційний фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною та мирною. «Тож, певним чином, це важлива частина майбутніх гарантій безпеки», – додала вона.

Нагадаємо, український уряд підписав «угоду про надра» зі США, яку держсекретар США Марко Рубіо назвав «важливим кроком до припинення війни». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписана з Україною угода є повноцінним економічним партнерством і дасть змогу президенту Дональду Трампу вести переговори з Росією на міцнішій основі.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

До слова, до процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії.

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Теги: Оксана Маркарова США корисні копалини

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