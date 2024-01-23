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Як українці допомагають Путіну, переглядаючи російський контент: шокуючі дані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як українці допомагають Путіну, переглядаючи російський контент: шокуючі дані
Вартість одного FPV-дрона складає орієнтовно $500
фото з відкритих джерел

Дохід російських авторів за рік склав близько $81,6 млн, з яких $5 млн пішли на податок до Держбюджету РФ

Російський бюджет отримав від українців, які дивляться російських YouTube-блогерів та слухають російську музику на стрімінгових сервісах, близько $5 млн. Зокрема, за цю суму окупанти можуть придбати 10 тис. FPV-дронів. Про це свідчить інфографіка аналітичної компанії Top Lead.

Так, дохід російських авторів за рік склав близько $81,6 млн, з яких $5 млн пішло на податок до Держбюджету РФ.

Варто зазначити, що вартість одного FPV-дрона складає орієнтовно $500.

Отож завдяки українцям, які продовжують споживати російський контент, окупанти могли отримати близько 10 тис. дронів такого типу та застосовувати їх проти наших захисників на полі бою.

Російський бюджет отримав податків на суму $5 млн за споживання українцями російського контенту
Російський бюджет отримав податків на суму $5 млн за споживання українцями російського контенту
фото: Telegram/UA War Infographics
Окупанти можуть придбати 10 тис. FPV-дронів за кошти, які надійшли до бюджету РФ від українців
Окупанти можуть придбати 10 тис. FPV-дронів за кошти, які надійшли до бюджету РФ від українців
фото: Telegram/UA War Infographics

Нагадаємо, протягом 2014-2023 років було перейменовано 561 із 2845 вулиць, провулків, проспектів, бульварів, які є у Києві. З них 186 змінили назву у рамках декомунізації, 313 в рамках дерусифікації, перейменовано також три станції метро.

Раніше Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Таке рішення було прийнято 13 липня 2023 року на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 71 депутатом.

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Теги: війна росія безпілотник українці

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