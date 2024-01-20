Скинули чай і записку: аеророзвідники врятували за допомогою дрона двох поранених бійців

Попри високий ризик потрапити під обстріл, побратимам вдалося евакуювати пораненого на мінімальній відстані від ворога

Підрозділ 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша «Шершні Довбуша» за допомогою дрона знайшли пораненого воїна-росомаху на полі бою та допомогли йому врятуватися. Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

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«Бійцю скинули чай, щоб він зігрівся, а також записку із вказівкою слідувати за дроном подалі від ворожих позицій. Тим часом висунулася евакуаційна група, яка знайшла та винесла пораненого в «жовту зону», де йому надали допомогу медики»,– ідеться у повідомленні.

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Пізніше воякам вдалося порятувати подібним чином ще одного вояка. «Шершні Довбуша» знову використали дрон, щоб витягнути пораненого воїна, який лежав уночі біля підбитої техніки.

«Цього разу, крім гарячого чаю та записки, аеророзвідники скинули бійцю ще й запальничку з ліхтариком, щоб він зміг прочитати послання від своїх. Попри високий ризик потрапити під обстріл, побратимам вдалося евакуювати пораненого на мінімальній відстані від ворога», – повідомили в бригаді.

Як відомо, у ніч на 18 січня Україна вперше атакувала безпілотником Ленінградську область – найкоротша відстань (по повітрю) до Санкт-Петербурга складає понад 1200 км.

Нагадаємо, Збройні сили України отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) AQ 400 Scythe, які дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії. Апарат здатен нести навантаження до 32 кг, яке може збільшитися до 70 кг за рахунок зменшення дальності польоту.

Як раніше повідомлялося, в листопаді в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.