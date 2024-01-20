Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скинули чай і записку: аеророзвідники врятували за допомогою дрона двох поранених бійців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скинули чай і записку: аеророзвідники врятували за допомогою дрона двох поранених бійців
Бійці скинули пораненому побратиму з дрона записку
фото: скріншот із відео

Попри високий ризик потрапити під обстріл, побратимам вдалося евакуювати пораненого на мінімальній відстані від ворога

Підрозділ 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша «Шершні Довбуша» за допомогою дрона знайшли пораненого воїна-росомаху на полі бою та допомогли йому врятуватися. Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

«Бійцю скинули чай, щоб він зігрівся, а також записку із вказівкою слідувати за дроном подалі від ворожих позицій. Тим часом висунулася евакуаційна група, яка знайшла та винесла пораненого в «жовту зону», де йому надали допомогу медики»,– ідеться у повідомленні.

Пізніше воякам вдалося порятувати подібним чином ще одного вояка. «Шершні Довбуша» знову використали дрон, щоб витягнути пораненого воїна, який лежав уночі біля підбитої техніки.

«Цього разу, крім гарячого чаю та записки, аеророзвідники скинули бійцю ще й запальничку з ліхтариком, щоб він зміг прочитати послання від своїх. Попри високий ризик потрапити під обстріл, побратимам вдалося евакуювати пораненого на мінімальній відстані від ворога», – повідомили в бригаді.

Як відомо, у ніч на 18 січня Україна вперше атакувала безпілотником Ленінградську область – найкоротша відстань (по повітрю) до Санкт-Петербурга складає понад 1200 км. 

Нагадаємо, Збройні сили України отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) AQ 400 Scythe, які дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії. Апарат здатен нести навантаження до 32 кг, яке може збільшитися до 70 кг за рахунок зменшення дальності польоту.

Як раніше повідомлялося, в листопаді в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.

Читайте також: Безпілотники та артилерія ЗСУ ускладнюють логістику окупантів
Теги: обстріл Україна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами
Уночі РФ атакувала Україну дронами: перші деталі удару
20 сiчня, 06:40
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
США відреагували на можливі випробування дронів КНДР для ядерної зброї
20 сiчня, 05:50
У минулому році на цьому заводі вже відбувалися вибухи
ГУР атакувало дронами найбільший пороховий завод РФ
19 сiчня, 12:46

Події в Україні

В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
Глава Нацполіції пояснив, чому поліцейських не варто мобілізувати
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
ДБР: забудова Київської ГЕС могла призвести до техногенної катастрофи
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Британська розвідка пояснила, завдяки чому Україна відновила судноплавство в Чорному морі
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Пожежа у будинку бізнесмена Мазепи: поліція назвала ймовірну причину
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування
Садиба на Харківщині, у якій жив Сковорода, на межі повного руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
12K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8244
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7231
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua