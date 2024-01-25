Окупанти вдарили дроном по Кривому Рогу, є влучання

На одному з підприємств Кривого Рогу є руйнування

Ніч була неспокійною для двох районів Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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На Криворіжжя ворог спрямував ударний БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали.

Мирівська громада, що на Нікопольщині, потрапила під артобстріл. Також під ударом був Нікополь.

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«Всюди – без загиблих і постраждалих», – повідомив Лисак.

Нагадаємо, триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

У ніч на 25 січня російські окупанти завдали удару 14-ма БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

Унаслідок удару дронами по Одесі постраждали двоє чоловіків. За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Рятувальники показали наслідки ворожої атаки на Одесу.