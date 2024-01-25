Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили дроном по Кривому Рогу, є влучання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили дроном по Кривому Рогу, є влучання
Ворог спрямував на Криворіжжя ударний БпЛА
фото ілюстративне

На одному з підприємств Кривого Рогу є руйнування

Ніч була неспокійною для двох районів Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На Криворіжжя ворог спрямував ударний БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали.

Мирівська громада, що на Нікопольщині, потрапила під артобстріл. Також під ударом був Нікополь.

«Всюди – без загиблих і постраждалих», – повідомив Лисак.

Нагадаємо, триває 701-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

У ніч на 25 січня російські окупанти завдали удару 14-ма БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

Унаслідок удару дронами по Одесі постраждали двоє чоловіків. За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Рятувальники показали наслідки ворожої атаки на Одесу.

Теги: безпілотник окупанти Кривий Ріг Дніпропетровщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У минулому році на цьому заводі вже відбувалися вибухи
ГУР атакувало дронами найбільший пороховий завод РФ
19 сiчня, 12:46
Дві російські ракети поцілили у будівлю готелю в центрі Харкова
Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга народу»: головне за ніч
11 сiчня, 07:00
Ворог атакував Дніпро дронами: є постраждалі
Ворог атакував Дніпро дронами: є постраждалі
6 сiчня, 23:30
Росіяни посили атаки дронами по Україні, 2 січня постраждала столиця
Нашестя «шахедів». Згурець назвав головні виклики для ППО
6 сiчня, 18:00
Морський безпілотник
Росія поскаржилася на атаку на Севастополь
30 грудня, 2023, 10:15
Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57
Окупанти модернізують двигуни на дронах Shahed і винищувачах Су-57
29 грудня, 2023, 08:07
Протягом останньої атаки майже всі одесити фіксували прямування дронів просто серед житлових кварталів
ЗСУ повідомили про нову тактику запуску «шахедів» росіянами
27 грудня, 2023, 16:43
Росія надвечір запустила «шахеди» в напрямку Одещини
Росія надвечір запустила «шахеди» в напрямку Одещини
25 грудня, 2023, 19:25
Ворожі дрони було збито над трьома районами Дніпропетровщини
На Дніпропетровщині ЗСУ відбили атаку «Шахедів»: деталі від влади
25 грудня, 2023, 07:52

Події в Україні

Ворог змінив тактику: Гуменюк розповіла, що нового в атаках «Шахедами»
Ворог змінив тактику: Гуменюк розповіла, що нового в атаках «Шахедами»
Падіння ІЛ-76: розвідка припустила, кого і що перевозив літак
Падіння ІЛ-76: розвідка припустила, кого і що перевозив літак
«Укрзалізниця» створює новий підрозділ, який охоронятиме залізничні шляхи дронами
«Укрзалізниця» створює новий підрозділ, який охоронятиме залізничні шляхи дронами
У Кривому Розі невідомий вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета (фото)
У Кривому Розі невідомий вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета (фото)
НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго»
НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго»
У Харкові через ракетну атаку РФ загинули дружина та донька регбіста Машкіна
У Харкові через ракетну атаку РФ загинули дружина та донька регбіста Машкіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
13K
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
7738
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
7713
Чому Бог допускає страждання України?
7642
Воювати свідкам Єгови чи ні? Суд ухвалив сенсаційне рішення
7428
Прем'єр-міністр Шмигаль йде під суд. Що відомо про справу?

Новини

Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 07:13
Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
Сьогодні, 04:50
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua