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Уночі РФ запустила по Україні 20 «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі РФ запустила по Україні 20 «Шахедів»
Українські оборонці неба знищили 14 ворожих дронів
фото ілюстративне

Сили ППО знищили дрони у межах п'яти областей України

У ніч на 31 січня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Дрони були запущен з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупований Крим).

«Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Крім того, ворог атакував Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Криму та Воронезької області (РФ).

Уночі РФ запустила по Україні 20 «Шахедів» фото 1

Як повідомлялося, увечері 30 січня російські загарбники атакували Харків за допомогою ударних дронів. Зафіксовано влучання у житловий будинок, виникла пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих. 

За даними керівника Харківської ОВА, три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Зазначається, що російські окупанти атакували Харків та область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Також за даними ОВА, є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова, зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. 

Оприлюднено перші фото з місця влучання безпілотників РФ по середмістю Харкова.

Теги: безпілотник

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