В мережі показали найдешевший смартфон Nokia



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Nolia 1.3

Ціна смартфона в Європі має бути на рівні 80 євро

Відомий інсайдер Еван Блесс опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter офіційний рендер нового смартфона Nokia 1.3 в кольорі Charcoal.

Nokia 1.3 стане новою моделлю в бюджетному сегменті. Смартфон буде доступний в різних яскравих кольорах.

Раніше з'явилася інформація про те, що новинка отримає бюджетну платформу MediaTek. Це означає, що девайс матиме гігабайт оперативної пам'яті та вісім гігабайтів флеш-пам'яті, а також екран діагоналлю 6 дюймів.

Очікується, що ємність акумулятора складе 4000 міліампер-годин, при цьому він буде знімним.

Габарити Nokia 1.3 складуть 146,56 х 70,46 мм. У ролі операційної системи з коробки буде виступати Android 10 (Go Edition).

Смартфон отримав одинарну фронтальну камеру, яка розташовується в краплеподібному вирізі дисплея, а також одинарну основну камеру зі світлодіодним спалахом.

Ціна смартфона в Європі має бути на рівні 80 євро.

Нещодавно Nokia також випустила інший бюджетний смартфон - C2. Девайс отримав 5,7-дюймовий екран з роздільною здатністю HD+. Смартфон має фронтальну камеру на 5 Мп, і датчик з аналогічною роздільною здатністю на задній панелі.