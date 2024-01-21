На українсько-польському кордоні невдовзі з’явиться новий пункт пропуску (фото)

КПП буде добудований вже до кінця березня

На українсько-польському кордоні, що поблизу Перемишля, завершується будівництво контрольно-пропускного пункту «Нижанковичі – Мальховіце». Фото КПП опублікував віце-маршалек Підкарпатського воєводства Пьотр Пільх.

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За його словами, австрійська компанія Strabag, яка будує об'єкт, здасть в експлуатацію готовий пункт пропуску вже до кінця березня.

«Завдяки доброзичливості директора Strabag мені вдалося сьогодні відвідати пункт пропуску. Додам, що він гарний і функціональний. Невдовзі цей прикордонний пункт не лише забезпечуватиме можливість проходження кордону для мандрівників, а й стане великим робочим місцем, яке дуже необхідне для Перемишля», – підписав Пільх.

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Відомо, що пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» розпочали створювати у вересні 2021 року. Згідно з проєктом, на території пункту має бути п'ять транспортних смуг і 16 адмінбудівель. Прикордонний пункт повністю розташований на території Польщі. Польський уряд повністю профінансував будівництво вартістю 109 млн злотих. Цей КПП призначений для міжнародних пасажирських і вантажних перевезень. За попередніми розрахунками, щодоби об'єкт зможе обслуговувати приблизно чотири тисячі легкових авто та 100 автобусів.

Нагадаємо, що в Польщі фермери анонсували масштабний протест, який планують провести 24 січня. Причина для нього погіршення ситуації в галузі і напливу агроімпорту з України.

Раніше польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і мали призупинити свій протест у середу, 17 січня.

Перед цим польські перевізники завершили блокування перед пунктами пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковані.