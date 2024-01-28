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Генсек НАТО зробив заяву про членство України в Альянсі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Генсек НАТО зробив заяву про членство України в Альянсі
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
фото: AP

Столтенберг зазначив, що кожна держава має право обирати свій шлях вступу чи не вступу до Альянсу

Для НАТО і США «гарною справою» буде підтримати Україну, а також запросити її стати повноцінним членом Альянсу. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі Fox News.

Він наголосив, що кожна держава має право обирати свій шлях вступу чи не вступу в Альянс, а блок створювали для того, аби запобігти війні.

«Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України», – заявив Столтенберг.

За його словами, дуже важливо, щоб Путін не досягнув бажаного в Україні, бо це стане заохоченням для інших авторитарних режимів, адже сьогодні це Україна, а завтра це, наприклад, може бути Тайвань.

«Тому це гарна справа для нас і США підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу», – сказав генсек НАТО.

Столтенберг також висловився за продовження підтримки США, оскільки вона послаблює Росію, а кошти використовуються головним чином у США, бо йдуть на закупівлю американської зброї.

Нагадаємо, колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес не налаштований оптимістично щодо результатів Вашингтонського саміту НАТО 2024 року в контексті запрошення України.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді планують найближчим часом створити окремий комітет, до предмета відання якого належатиме адаптація національного законодавства до стандартів НАТО. 

До слова, президент США Джо Байден вважає, що Україна безперечно стане членом НАТО, однак зараз їй потрібно перемогти у війні.

Теги: Україна НАТО Єнс Столтенберг

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