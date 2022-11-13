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Xiaomi повністю видалить рекламу на смартфонах з MIUI 14

Альона Боженко
glavcom.ua
Xiaomi повністю видалить рекламу на смартфонах з MIUI 14
Xiaomi видалить всю рекламу зі своїх смартфонів
фото ілюстративне

Реклама повністю зникне з виходом прошивки MIUI 14

Компанія Xiaomi прибере рекламу зі своїх додатків уже в наступному оновленні операційної системи. Про це повідомляє MyDrivers.

Зазначається, що реклама повністю зникне з виходом прошивки MIUI 14. Раніше власники смартфонів Xiaomi могли лише вручну відключати набридливі банери.

Першими смартфонами з MIUI 14 стануть Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro. Їх представлять вже наприкінці листопада, а нещодавно до мережі потрапили фотографії цих пристроїв. На посилання ви дізнаєтеся, які смартфони Xiaomi оновляться до MIUI 14.

Відомо, що відключення реклами – не єдине нововведення MIUI 14. У новій версії зміняться штатні програми погоди, годин, календаря. Також очікують зменшення попередньо встановлених програм та підвищення стабільності роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google українізував додаток, що відтворює голос завдяки рухам очей. Компанія ще кілька років тому розробили додаток, який допомагає людям із моторними та мовленнєвими порушеннями «говорити» очима, але тільки зараз він отримав українську локалізацію – тобто можливість говорити українською.

Теги: реклама Xiaomi

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