Як китайський виробник смартфонів бореться з коронавірусом



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Магазин Xiaomi

Китайська Xiaomi дезінфікуватиме свої смартфони та іншу техніку

Китайський виробник смартфонів та іншої побутової техніки Xiaomi вирішив долучитися до боротьби з коронавірусом. У березні компанія буде безкоштовно очищати і дезінфікувати смартфони за допомогою ультрафіолету, після чого клеїти безкоштовну плівку, яка є олеофобною та водовідштовхувальною, повідомляє 24tv.ua.

Також китайці запропонують своїм прихильникам наступні послуги:

акційну заміну акумуляторів смартфонів;

очистку і обслуговування кондиціонерів;

безкоштовну чистку пральних машин;

чистку і обслуговування телевізорів.

Звичайно, мова йде виключно про техніку виробництва Xiaomi.

Чи має це сенс? Скоріш за все, що так. Адже збудник коронавірусу «живе» на різних поверхнях (зокрема й на девайсах) від кількох годин до кількох днів. Тож теоретично, вірусом можна заразитись через пристрої.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Xiaomi опублікувала фотографії флагманського смартфона Mi 10 Explorer Edition. Особливість новинки полягає в тому, що вона має прозору задню кришку.

Всі подробиці – за посиланням.