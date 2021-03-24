Як зміниться новий iPhone: перші достовірні факти

Підтвердилося, що iPhone 13 отримає менший «чубчик»

З’являється перша інформація відносного нового смартфона Apple – iPhone 13 – яку вже можна сприймати як достовірну. У даному випадку підтвердилося, що новий смартфон отримає зменшений «чубчик».

Грецький постачальник послуг з ремонту iRepair надав MacRumors фотографію передніх скляних панелей моделей iPhone 13.

Розміри смартфонів залишаться незмінними. Однак виїмка під селфі-камеру і датчики Face ID стануть помітно меншими за рахунок того, що динамік буде перенесений ближче до верхньої панелі.

Дизайн виїмки не змінювався з тих пір, як вона дебютувала на iPhone X в 2017 році. На початку березня аналітик TF International Securities Мін Чі Куо повідомив, що саме зменшений «чубчик» стане головною візуальною зміною в iPhone 13.

Інсайдер також повідомив, що деякі моделі iPhone 2022 року випуску отримають дисплеї, де замість вирізу буде круглий отвір під фронтальну камеру. Лідар залишиться ексклюзивною функцією старших моделей, вважає експерт.

Що ще відомо про iPhone 13 – дивиться за цим посиланням.

Також вже почала з'являтися перша інформація про перший iPhone з гнучким екраном. Інсайдери припускають, що дебют новинки може відбутися вже у 2022 році. Найбільше чуток сходяться на тому, що iPhone Flip отримає форм-фактор «жабки», як Samsung Galaxy Z Flip чи оновлена версія Motorola Razr.

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