Головна Світ Політика
search button user button menu button

Венс буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського – ABC News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Венс буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського – ABC News
Під час зустрічі в Овальному кабінеті Венс неодноразово дорікав українському президенту
фото з відкритих джерел

Віцепрезидент США стверджував, що Трамп близький до досягнення миру

Віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Як відомо, сьогодні, 18 серпня, о 20:15 за Києвом, розпочнеться двостороння зустріч двох президентів. До переговорів долучиться й віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він брав участь у скандальній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому цього року, під час якої публічно дорікнув Зеленському через нібито невдячність за підтримку США.

Раніше Венс заявив, що президент США Дональд Трамп близький до досягнення миру та повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Венс наголосив, що США намагаються знайти такий шлях до хоча б «відносного миру», який влаштував би як Україну, так і росіян. Але він додав, що, ймовірно, жодна зі сторін не буде задоволеною.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи.

До слова, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Зустріч Трампа із Зеленським запланована на 20:15 за київським часом, а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

За планом, делегація ЄС прибуде до Білого дому о 19:00. О 20:00 Трамп офіційно привітає Зеленського, після чого відбудеться їхня розмова. Далі, о 21:15, президент США зустріне європейських лідерів, а о 21:30 вони разом зроблять фото.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп США переговори Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кінець ультиматуму Трампа: чого чекати Україні та Путіну?
Кінець ультиматуму Трампа: чого чекати Україні та Путіну?
7 серпня, 14:58
У відповідь на ультиматум «50 днів до економічного гаплика» США отримали чергову тупу заяву
Наслідки скорочення строку ультиматуму Трампа
1 серпня, 14:04
Автомобіль Nissan Versa врізався у чергу, яка переважно складалася з жінок
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у натовп біля нічного клубу: водія застрелили на місці
20 липня, 04:56
Мерц: Німецька економіка зазнає значних збитків від цих мит... Ми побачимо наслідки цієї торгової політики і в Америці
Торгівельна угода США та ЄС: Мерц заявив про серйозні проблеми для німецької економіки
29 липня, 04:16
Вітакер: Росії просто потрібно припинити цю війну. Вони не виграють її на полі бою
Постпред США при НАТО розповів про наступний крок Трампа, щоб закінчити війну
5 серпня, 00:55
Зеленський: Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки
Зеленський підписав закон про повернення повноважень НАБУ та САП
31 липня, 15:07
Трамп виступив з заявою про переговори з Путіним
Трамп зробив суперечливі заяви про переговори з Путіним
7 серпня, 00:59
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви
8 серпня, 03:55
У змонтованому відеоролику аплодисменти Трампа були повністю вирізані
Білий дім вирізав аплодисменти Трампа Путіну з відео зустрічі на Алясці
16 серпня, 02:40

Політика

Венс буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського – ABC News
Венс буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського – ABC News
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь
Китай зробив заяву про зустріч Зеленського з Трампом
Китай зробив заяву про зустріч Зеленського з Трампом
Країни Африки вимагають змінити карту світу
Країни Африки вимагають змінити карту світу
Чи домовиться Трамп із Зеленським? Прогноз Times
Чи домовиться Трамп із Зеленським? Прогноз Times
«Великий день». Трамп зробив нову заяву перед зустріччю з Зеленським
«Великий день». Трамп зробив нову заяву перед зустріччю з Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
34K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
15K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3505
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
1933
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua