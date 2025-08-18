Венс буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського – ABC News

Віцепрезидент США стверджував, що Трамп близький до досягнення миру

Віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Як відомо, сьогодні, 18 серпня, о 20:15 за Києвом, розпочнеться двостороння зустріч двох президентів. До переговорів долучиться й віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він брав участь у скандальній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому цього року, під час якої публічно дорікнув Зеленському через нібито невдячність за підтримку США.

Раніше Венс заявив, що президент США Дональд Трамп близький до досягнення миру та повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Венс наголосив, що США намагаються знайти такий шлях до хоча б «відносного миру», який влаштував би як Україну, так і росіян. Але він додав, що, ймовірно, жодна зі сторін не буде задоволеною.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи.

До слова, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Зустріч Трампа із Зеленським запланована на 20:15 за київським часом, а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

За планом, делегація ЄС прибуде до Білого дому о 19:00. О 20:00 Трамп офіційно привітає Зеленського, після чого відбудеться їхня розмова. Далі, о 21:15, президент США зустріне європейських лідерів, а о 21:30 вони разом зроблять фото.