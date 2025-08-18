Головна Країна Політика
Зеленський прибув у Білий дім (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото з відкритих джерел

Володимира Зеленського зустрів Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім. Його зустрів американський лідер Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком».

Зеленський та Трамп потисли один одному руки, зробили спільне фото та зайшли в Білий дім.

Зеленський прибув у Білий дім (фото) фото 1
Зеленський прибув у Білий дім (фото) фото 2

Наразі лідери двох країн почали спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та зараз спілкуються з журналістами.

Зеленський прибув у Білий дім (фото) фото 3

Як відомо, українська делегація прибула до Білого дому. До складу делегації входять: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Оксана Маркарова та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Джерела BBC повідомили, що з боку США в зустрічі візьмуть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог, а також очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Зустріч Трампа із Зеленським запланована на 20:15 за київським часом, а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

За планом, делегація ЄС прибуде до Білого дому о 19:00. О 20:00 Трамп офіційно привітає Зеленського, після чого відбудеться їхня розмова. Далі, о 21:15, президент США зустріне європейських лідерів, а о 21:30 вони разом зроблять фото.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського. Венс брав участь у скандальній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому цього року, під час якої публічно дорікнув Зеленському через нібито невдячність за підтримку США.

До слова, представники Білого дому запитували українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

