Українська делегація прибула до Білого дому

glavcom.ua
Українська делегація прибула до Білого дому
Паліса йшов до Білого дому зі згорнутим аркушем паперу, ймовірно, картами
фото: BBC

Зустріч української делегації з американськими посадовцями має відбутися близько 20:15 за Києвом

Українська делегація прибула до Білого дому, де відбудуться переговори з американським президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Як зазначається, до складу делегації входять: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Оксана Маркарова та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Прибуття Зеленського очікується незабаром.

Паліса йшов до Білого дому зі згорнутим аркушем паперу. BBC припускає, що це може бути карта. Джерела BBC повідомили, що з боку США в зустрічі візьмуть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог, а також очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Зустріч Трампа із Зеленським запланована на 20:15 за київським часом, а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

За планом, делегація ЄС прибуде до Білого дому о 19:00. О 20:00 Трамп офіційно привітає Зеленського, після чого відбудеться їхня розмова. Далі, о 21:15, президент США зустріне європейських лідерів, а о 21:30 вони разом зроблять фото.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського. Венс брав участь у скандальній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому цього року, під час якої публічно дорікнув Зеленському через нібито невдячність за підтримку США.

До слова, представники Білого дому запитували українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

