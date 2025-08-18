Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція

Зеленський та Трамп, а також українські та американські посадовці спілкуються в Овальному кабінеті

За словами президента, Україна готова до тристоронніх зустрічей

Президент України Володимир Зеленський почав переговори з американським президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком».

Лідери двох країн почали спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та наразі спілкуються з журналістами. Президенти зробили перші заяви, зокрема лідер України наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей, говорячи про потенційну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Трамп вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч з Україною, Росією та США.

Трамп також відмовився відповідати на питання, чи можуть включати гарантії безпеки для України розміщення там американських військ. За його словами, мова про НАТО не йде. Водночас президент США пообіцяв надати Україні «дуже хороший захист» в рамках мирного врегулювання. За словами американського лідера, Європа буде першою лінією оборони України.

Своєю черговою Володимир Зеленський подякував Трампу за його зусилля з припинення війни в Україні.

Як відомо, українська делегація прибула до Білого дому . До складу делегації входять: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Оксана Маркарова та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. У зустрічі беруть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог, а також очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Зустріч Трампа із Зеленським запланована на 20:15 за київським часом, а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

До слова, представники Білого дому запитували українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.