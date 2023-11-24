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Білл Гейтс розповів, як штучний інтелект допоможе скоротити робочий тиждень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білл Гейтс розповів, як штучний інтелект допоможе скоротити робочий тиждень
Гейтс вважає, у майбутньому «машини зможуть виробляти всю їжу та інше», а людям не доведеться працювати понад пʼять днів на тиждень
фото з відкритих джерел

За словами Гейтса, штучний інтелект не замінить людей, але може допомогти втілити в життя 3-денний робочий тиждень

Штучний інтелект може замінити еквівалент 300 млн штатних робочих місць у всьому світі в найближчі роки, за підрахунками інвестбанку Goldman Sachs.

Цього тижня Білл Гейтс відвідав подкаст Тревора Ноа «‎What Now» і, серед іншого, поговорив про перспективи штучного інтелекту, відзначивши, що технологія допоможе людям «‎не так багато працювати», пише Business Insider.

«Якщо зрештою ми отримаємо суспільство, в якому доведеться працювати лише три дні на тиждень, це, напевно, нормально», – сказав Гейтс.

Співзасновник Microsoft також розглядає ШІ корисним в тому, щоб «‎виготовляти їжу і таке інше», тим самим звільняючи людей від щоденних завдань.

Раніше мільярдер говорив про ризики зловживання штучним інтелектом, а в липні опублікував довгий допис, в якому говорив про потенційний вплив технології: «Не думаю, що вплив штучного інтелекту буде таким драматичним, як промислова революція, але він точно буде таким же великим, як поява ПК. Програми для обробки текстів не позбавили офісної роботи, але змінили її назавжди», – сказав тоді Гейтс. «Роботодавці та працівники повинні були адаптуватися, і вони це зробили».

Гейтс не єдиний титан бізнесу, який прогнозує скорочення робочого тижня. Раніше генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон заявив, що завдяки штучному інтелекту наступне покоління працівників матиме лише 3,5-денний робочий тиждень.

«Ваші діти доживуть до 100 років і не хворітимуть на рак завдяки технологіям, і, ймовірно, працюватимуть три з половиною дні на тиждень», – сказав Даймон Bloomberg у жовтні.

Навіть скандальний власник Tesla та X Ілон Маск – рішучий прихильник роботи ночами та сну в офісі – вважає, що ШІ викорінить потребу працювати взагалі та створить «універсальний високий дохід».

«Ви можете мати роботу для особистого задоволення. Але штучний інтелект міг би зробити все», – сказав Маск прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку на британському саміті з безпеки штучного інтелекту.

Водночас інвестиційний банк Goldman Sachs підрахував, що ШІ може замінити еквівалент 300 млн штатних робочих місць у всьому світі в найближчі роки.

Тим часом генеральний директор IBM Арвінд Крішна передбачив, що ШІ спочатку автоматизує «повторювану роботу білих комірців», але додав, що це не означає, що люди залишаться без роботи.

«Люди плутають продуктивність із заміщенням», – сказав він на конференції CEO Initiative Fortune.

Як приклад Крішна наводить робочі місця, створені завдяки винаходу Інтернету.

«У 1995 році ніхто не думав, що буде п’ять мільйонів вебдизайнерів – вони є», – сказав Крішна.

У 2015-2019 роках чотириденний робочий тиждень був випробуваний в Ісландії й працівники, представлені профспілками — близько 90% робочої сили – тепер отримали право вимагати скорочення робочого тижня.

У 2021 році щорічні керівні принципи економічної політики японського уряду вже містили рекомендацію про те, щоб компанії дозволяли своїм працівникам обирати чотириденний робочий тиждень.

Нагадаємо, українські дипломати почали використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй роботі.

Також влада активно використовує технології штучного інтелекту для пошуку зниклих безвісти під час війни українців.

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Теги: Білл Гейтс штучний інтелект робота технології

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