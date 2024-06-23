У Дагестані невідомі напали на церкву та синагогу, вбито поліцейських
Напади сталися у Дербенті та Махачкалі
У неділю, 23 червня, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом.
Пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі. За попередніми даними там відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.
Імовірно, людей, які обстріляли православний храм у Дербенті було п'ятеро. Зловмисники пересуваються на білому Volkswagen Polo. У регіоні ввели план «Перехоплення».
Біля палаючої синагоги було виявлено труп чоловіка з простреленою головою. Ще одного чоловіка госпіталізували з опіками.
Дагестан— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
Вбито священика та охоронця. Інші священики замкнулися в церкві і чекають на допомогу, — ЗМІ pic.twitter.com/9TOT5RHjE2
Пізніше голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв повідомив, що під час нападу на православну церкву у Дербенті було вбито священника – 66-річному чоловіку перерізали горло.
У Дагестані невідомі розстріляли церкву та синагогу, одного поліцейського вбито, ще одного поранено - росЗМІ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
МВС Дагестану підтверджує факт обстрілу будівель. pic.twitter.com/NSz9BaXGfN
Стрілянина також сталася в Махачкалі, де невідомі обстріляли пост прикордонників на вулиці Єрмошкіна, заявили у МВС Дагестану. За попередньою інформацією, одного співробітника поліції було поранено.
🔥Ситуація в Дагестані— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
«Невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. За попередньою інформацією, один співробітник поліції загинув, один поранений»
Також є повідомлення, що стрілянина відбувається і в Махачкалі pic.twitter.com/99Kkv7vMNu
Як пишуть російські Telegram-канали Baza та Mash, також стрілянина сталася на російсько-абхазькому кордоні біля річки Псоу. Попередньо, є вбитий та поранений.
В росії стає все спекотніше— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
Повідомляється про стрілянину на російсько-абхазькому кордоні, біля контрольно-пропускного пункту на річці Псоу pic.twitter.com/n7jJqBosCb
Нагадаємо, що на початку березня в місті Карабулак в Інгушетії, яка є суб'єктом РФ, силовики вступили в перестрілку з невідомими озброєними особами, які засіли у багатоквартирному будинку. У населеному пункті введено режим контртерористичної операції.
До слова, наприкінці жовтня минулого року в Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. В аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.
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