У Дагестані невідомі напали на церкву та синагогу, вбито поліцейських

Напади сталися у Дербенті та Махачкалі

У неділю, 23 червня, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом.

Пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі. За попередніми даними там відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.

Імовірно, людей, які обстріляли православний храм у Дербенті було п'ятеро. Зловмисники пересуваються на білому Volkswagen Polo. У регіоні ввели план «Перехоплення».

Біля палаючої синагоги було виявлено труп чоловіка з простреленою головою. Ще одного чоловіка госпіталізували з опіками.

Дагестан



Вбито священика та охоронця. Інші священики замкнулися в церкві і чекають на допомогу, — ЗМІ pic.twitter.com/9TOT5RHjE2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024

Пізніше голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв повідомив, що під час нападу на православну церкву у Дербенті було вбито священника – 66-річному чоловіку перерізали горло.

У Дагестані невідомі розстріляли церкву та синагогу, одного поліцейського вбито, ще одного поранено - росЗМІ



МВС Дагестану підтверджує факт обстрілу будівель. pic.twitter.com/NSz9BaXGfN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024

Стрілянина також сталася в Махачкалі, де невідомі обстріляли пост прикордонників на вулиці Єрмошкіна, заявили у МВС Дагестану. За попередньою інформацією, одного співробітника поліції було поранено.

🔥Ситуація в Дагестані



«Невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. За попередньою інформацією, один співробітник поліції загинув, один поранений»



Також є повідомлення, що стрілянина відбувається і в Махачкалі pic.twitter.com/99Kkv7vMNu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024

Як пишуть російські Telegram-канали Baza та Mash, також стрілянина сталася на російсько-абхазькому кордоні біля річки Псоу. Попередньо, є вбитий та поранений.

В росії стає все спекотніше



Повідомляється про стрілянину на російсько-абхазькому кордоні, біля контрольно-пропускного пункту на річці Псоу pic.twitter.com/n7jJqBosCb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024

Нагадаємо, що на початку березня в місті Карабулак в Інгушетії, яка є суб'єктом РФ, силовики вступили в перестрілку з невідомими озброєними особами, які засіли у багатоквартирному будинку. У населеному пункті введено режим контртерористичної операції.

До слова, наприкінці жовтня минулого року в Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. В аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.