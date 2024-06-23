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У Дагестані невідомі напали на церкву та синагогу, вбито поліцейських

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Дагестані невідомі напали на церкву та синагогу, вбито поліцейських
У Дербенті палає синагога
фото: скріншот із відео

Напади сталися у Дербенті та Махачкалі

У неділю, 23 червня, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом.

Пізніше у соцмережах почали публікувати відео з масштабною пожежею у місцевій синагозі. За попередніми даними там відомо вже про дві жертви, ще одна особа була госпіталізована.

Імовірно, людей, які обстріляли православний храм у Дербенті було п'ятеро. Зловмисники пересуваються на білому Volkswagen Polo. У регіоні ввели план «Перехоплення».

Біля палаючої синагоги було виявлено труп чоловіка з простреленою головою. Ще одного чоловіка госпіталізували з опіками.

Пізніше голова Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв повідомив, що під час нападу на православну церкву у Дербенті було вбито священника – 66-річному чоловіку перерізали горло.

Стрілянина також сталася в Махачкалі, де невідомі обстріляли пост прикордонників на вулиці Єрмошкіна, заявили у МВС Дагестану. За попередньою інформацією, одного співробітника поліції було поранено.

Як пишуть російські Telegram-канали Baza та Mash, також стрілянина сталася на російсько-абхазькому кордоні біля річки Псоу. Попередньо, є вбитий та поранений.

Нагадаємо, що на початку березня в місті Карабулак в Інгушетії, яка є суб'єктом РФ, силовики вступили в перестрілку з невідомими озброєними особами, які засіли у багатоквартирному будинку. У населеному пункті введено режим контртерористичної операції.

До слова, наприкінці жовтня минулого року в Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. В аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.

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Теги: росія машини напад стрілянина перехоплення

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