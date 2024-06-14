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Зеленський розповів про обіцянку, яку йому дав Сі Цзіньпін

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський розповів про обіцянку, яку йому дав Сі Цзіньпін
Зеленський: Якщо Китай має альтернативний погляд на мирний план, то він може підготувати свою формулу
фото з відкритих джерел

Китай, ймовірно, надає Росії технології для ведення воєнних дій

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв, що його країна не надаватиме Росії зброю для війни проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом США Джо Байденом.

«У мене була телефонна розмова з лідером Китаю (у квітні 2023 року - ред.), тоді він сказав, що не даватиме зброю Росії. Якщо він поважна людина, то не буде цього робити, бо дав мені слово», – наголосив Зеленський.

У свою чергу Байден підтвердив, що КНР не надає своєї зброї Росії. Але країна може надавати росіянам технології, і це також допомога.

Також Зеленський додав, що якщо Китай має альтернативний погляд на мирний план, то він може підготувати свою формулу. Президент України пояснив, що всі добре ознайомлені з його мирним планом та нагадав, що він є відкритим для всіх.

За його словами, мирний план України спирається на хартію ООН, принципи територіальної цілісності та суверенітету, продовольчої безпеки, а також ядерної безпеки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали історичну безпекову угоду.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що лідери країн-членів «Групи семи» (G7) будуть підтримувати Україну до її перемоги, а також, держави домовились зупинити поставки товарів подвійного призначення до Росії, які використовуються у виробництві озброєнь.

Також Зеленський підписав безпекову угоду з Японією.

Читайте також: Крок до членства України в НАТО: повний текст угоди між Києвом і Вашингтоном
Теги: технології Володимир Зеленський президент Сі Цзіньпін

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