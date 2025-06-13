13 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна пліткувати, сваритися і сумувати

13 червня відзначається День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року та Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Акилини.

День визволення Маріуполя від російських окупантів 2014 року

Важлива подія для історії України. Саме цього дня 2014 року українське місто Маріуполь було звільнене від російських окупантів. О 5 годині ранку розпочався штурм із боку ЗСУ, а вже за кілька годин українські бійці взяли штаб бойовиків. У результаті операції було знищено декілька сепаратистів, а ще два десятки взяті у полон.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

Посилаючись на резолюції Ради з прав людини 23/13 від 13 червня 2013 року про зазіхання на осіб, які страждають альбінізмом, їх дискримінації, 24/33 від 27 вересня 2013 року про технічне співробітництво з метою попередження нападів на осіб, які страждають альбінізмом, і 26/10 від 26 червня 2014 року про міжнародні дні поширення інформації про альбінізм, беручи до уваги ряд супутніх чинників, Генеральна Асамблея ООН проголосила 13 червня Міжнародним днем поширення інформації про альбінізм, починаючи з 2015 року.

Яке сьогодні церковне свято

13 червня у церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Акилини. Свята мучениця Акилина (також відома як Килина або Кулина) жила в III столітті в фінікійському місті Бібла. Вона походила з благочестивої та багатої родини. Від дитинства матір ростила Акилину у любові до Христа, і в ранньому віці дівчинка намагалася навернути однолітків до християнства.

Градоначальник міста дізнався про її діяльність і привів Акилину до самого імператора. Дівчинку мучили, піддавали страшним тортурам, але всі рани Господь тут же зцілював. Побачивши це, язичники вирішили відрубати голову мучениці. Мощі Акилини були перенесені до Константинополя, в храм, побудований на її честь.

Що не можна робити сьогодні

Категорична заборона на важку фізичну працю;

Не можна пліткувати, сваритися і сумувати;

Не варто виходити з дому після заходу сонця.

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Народні прикмети і традиції

Собаки по траві катаються – буде негода;

якщо побачили великого овода – пшениця добре вродить;

на заході сонця павуки забралися на павутину – до посушливих днів;

мошкари надто багато з'явилося – чекайте на хорошу погоду.

Пам’ятні дати 13 червня

1589 рік – англійські пірати під проводом Френсіса Дрейка здійснюють морський напад на Лісабон;

1892 рік – у Києві запускають для пасажирів перший електричний трамвай;

1919 рік – біля с. Луквиця (Прислоп) на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстрілюють державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували до Чехословаччини;

1983 рік – на ринок у США надходить перший серійний мобільний телефон, це був пристрій під назвою «Dynatac 8000x» виробництва компанії «Motorola», який важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см;

1983 рік – американський космічний зонд «Піонер-10» перетинає орбіту Нептуна і стає першим витвором людини, що покидає межі Сонячної системи;

2014 рік – українські війська визволяють місто Маріуполь від проросійських терористів.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Ганна, Антоніна.