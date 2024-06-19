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Україна у трійці лідерів за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту в Європі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна у трійці лідерів за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту в Європі
За останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у п’ять разів
фото з відкритих джерел

За словами глави Мінцифри, три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад $14,5 млрд

Україна посідає друге місце за кількістю компаній, що спеціалізуються на штучному інтелекті серед країн Центральної та Східної Європи. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«Усього в нас налічується понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту. Україна є домом для таких всесвітньовідомих AI-стартапів, як Grammarly, Preply та People ai. З 2019 року дві українські AI-компанії стали «єдинорогами», а три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад $14,5 млрд», – заявив він.

Федоров наголошує, що за останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у п’ять разів.

«Зараз це 5,2 тис. професіоналів. Це шалений показник. Очікуємо, що це число виросте на 330% у наступні кілька років. Чим більше якісних кадрів, тим більше компаній та інноваційних AI-рішень», – додав глава Мінцифри.

Міністр каже, аби збільшити кількість спеціалістів в Україні, потрібно перезавантажувати освіту.

«Зараз в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту. Ключовий крок для підготовки сильних спеціалістів – налагодження співпраці між університетами та AI-компаніями, щоб студенти мали доступ до практичних знань і досвіду», – пояснив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект.

Група нинішніх і колишніх співробітників компаній штучного інтелекту, включно з Microsoft, відкриває нову вкладку OpenAI та Alphabet. Google DeepMind висловив занепокоєння щодо ризиків, пов’язаних із новою технологією.

Як повідомлялося, у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, учні зможуть навчатися за допомогою штучного інтелекту, VR-технологій, Minecraft та Убер-Школи.

До слова, протягом наступних двох років штучний інтелект може вплинути на 60% робочих місць у розвинених країнах та 40% робочих місць у всьому світі.

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Теги: штучний інтелект Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України бізнес

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