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Станцію швидкісного трамвая у Києві перейменовано на честь журналіста Олександра Махова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Станцію швидкісного трамвая у Києві перейменовано на честь журналіста Олександра Махова
У цивільному житті Олександр працював на каналах "Дом", "Україна" та "Україна 24", загинув під час бойових дій під Ізюмом
фото Facebook-сторінка Олександра Махова

Олександр Махов був військовослужбовцем 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Він загинув 4 травня 2022 року під час бойових дій під Ізюмом на Харківщині

У Києві станція швидкісного трамвая «Вулиця Жолудєва» отримала нову назву – на честь загиблого військового, воєнкора Олександра Махова. У жовтні 2022 року вулицю Жолудєва перейменували на честь загиблого медійника. У такий спосіб і станція трамвая на цій вулиці отримала його ім'я. Про це повідомила його наречена, пресофіцерка 47 окремої механізованої бригади Анастасія Блищик.

«Станція швидкісного трамвая «Олександра Махова» в Києві! Я дякую усім, хто доклав своїх зусиль для реалізації. Для мене це надважливо! Дякую!», – написала Анастасія.

У Києві станція швидкісного трамвая “Вулиця Жолудєва” отримала нову назву
У Києві станція швидкісного трамвая “Вулиця Жолудєва” отримала нову назву
фото Анастасії Блищик
У Києві станція швидкісного трамвая отримала нову назву – на честь загиблого військового, воєнкора Олександра Махова
У Києві станція швидкісного трамвая отримала нову назву – на честь загиблого військового, воєнкора Олександра Махова
фото Анастасії Блищик

Олександр Махов був військовослужбовцем 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Він загинув 4 травня 2022 року під час бойових дій під Ізюмом на Харківщині. Йому було 36 років. У цивільному житті Олександр працював на каналах «Дом», «Україна» та «Україна 24».

За місяць до своєї смерті він записав відео для Анастасії Блищик, запропонувавши руку, серце і кільце від гранати замість обручки.

23 червня під час відкриття фотовиставки про журналістів на війні The War Is Not Over Yet («Війна ще не закінчилася») журналістка, кореспондентка телеканалу «Україна 24» Анастасія Блищик розповіла про Олександра Махова.

Посмертно його нагороджено орденом «За мужність» III ступеня. 

У жовтні 2022 року вулицю Жолудєва у Святошинському районі перейменували на честь Олександра Махова. У грудні 2022 року в Ізюмі вулицю Островського перейменували на честь загиблого журналіста та військового Олександра Махова.

Якщо західні партнери зупинять підтримку України, то Київ знову може стати мішенню для російських сухопутних військ. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

«Київ був і залишається метою для Путіна, тому що столиця є серцем країни. Але ми набагато краще підготовлені, ніж два роки тому. Якщо Путін прийме це рішення, це буде криваве рішення», – заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також заявив, що для захисту своїх територій Україні потрібно більше зброї. І назвав розмови про переговори та про «заморожування» війни неприйнятними для українців. 

Раніше повідомлялося, що через загрозу проникнення ворожих ДРГ до столиці та погрози Росії посилити ракетні атаки,  Рада оборони міста провела невідкладне засідання щодо забезпечення безпеки в Києві. За словами начальника КМВА Сергія Попка, приводом засідання Ради оборони міста стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

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Рада оборони Києва прийняла наступні рішення невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей. Також переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.
Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. 

Теги: Київ війна Україна вулиця відео

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