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Компанія Ілона Маска запустила в космос нову партію супутників (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Компанія Ілона Маска запустила в космос нову партію супутників (відео)
Запуск відбувся зі стартового комплексу на базі ВКС США на мисі Канаверал у штаті Флорида
скріншот з трансляції

Розгортання супутників відбулося на низькій навколоземній орбіті приблизно через 65 хвилин після їхнього запуску

Компанія SpaceX у п’ятницю здійснила запуск чергової партії з 23 інтернет-супутників Starlink. Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на заяву компанії.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками на борту був здійснений зі стартового комплексу на базі ВКС США на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після старту.

Він здійснив вертикальну посадку на корабель-безпілотник Just Read the Instructions, який знаходився в Атлантичному океані.

Розгортання супутників відбулося на низькій навколоземній орбіті приблизно через 65 хвилин після їхнього запуску.

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Теги: космос Ілон Маск SpaceX

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