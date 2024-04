Компанія Ілона Маска запустила в космос нову партію супутників (відео)

Компанія SpaceX у п’ятницю здійснила запуск чергової партії з 23 інтернет-супутників Starlink. Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на заяву компанії.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками на борту був здійснений зі стартового комплексу на базі ВКС США на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після старту.

Він здійснив вертикальну посадку на корабель-безпілотник Just Read the Instructions, який знаходився в Атлантичному океані.

275th landing of a Falcon 9 rocket complete as the first stage safely lands on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/wKMOGSQiYY