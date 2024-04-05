Компанія Ілона Маска запустила в космос нову партію супутників (відео)

Запуск відбувся зі стартового комплексу на базі ВКС США на мисі Канаверал у штаті Флорида

Розгортання супутників відбулося на низькій навколоземній орбіті приблизно через 65 хвилин після їхнього запуску

Компанія SpaceX у п’ятницю здійснила запуск чергової партії з 23 інтернет-супутників Starlink. Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на заяву компанії.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 супутниками на борту був здійснений зі стартового комплексу на базі ВКС США на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилин після старту.

Він здійснив вертикальну посадку на корабель-безпілотник Just Read the Instructions, який знаходився в Атлантичному океані.

275th landing of a Falcon 9 rocket complete as the first stage safely lands on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/wKMOGSQiYY April 5, 2024

Розгортання супутників відбулося на низькій навколоземній орбіті приблизно через 65 хвилин після їхнього запуску.

Нагадаємо, днями Китай запустив перший з нової серії розвідувальних супутників «Яоган».

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