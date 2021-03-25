Експерт визнав браузер Chrome небезпечним

Розкриття особистих даних, які збирає Google, може нашкодити конфіденційності користувача, зазначив експерт

Браузер Chrome від Google збирає занадто багато даних користувачів і використовує їх для реклами.

Про це у своїй колонці заявив автор Forbes Зак Доффман (Zak Doffman).

Доффман зауважив, що в теорії розкриття особистих даних, які збирає Google, може нашкодити конфіденційності користувача. На підтвердження своєї тези про те, що Chrome є небезпечним, журналіст нагадав, що Google заробляє мільярди доларів на рекламі і, відповідно, на продажу даних споживачів третім особам.

«У цьому відношенні вона нічим не відрізняється від Facebook», – зауважив Доффман.

Також фахівець заявив, що критикував Chrome раніше, і отримав від Google відповідь, що компанія не аналізує контент користувачів в тих сервісах, де вони в основному зберігають свої приватні дані.

Представники корпорації перерахували найбільш безпечні додатки – пошта Gmail, хмарне сховище Drive, сервіси «Календар» і «Фото».

«Ви можете помітити, що в цьому списку немає Chrome», – підкреслив автор.

Також журналіст заявив, що таким чином Google побічно визнає, що вивчає історію відвідин сайтів і платіжні дані користувачів Chrome.

У своєму звіті автор зауважив, що єдина інформація, яку Google не збирає, це дані, які не пов'язані з ідентифікаторами користувачів – вона їм просто не потрібна.

«Chrome навіть не намагається захистити конфіденційність своїх споживачів, – підсумував Зак Доффман.

Також журналіст склав рейтинг найбільш небезпечних браузерів. На першому місці виявився Chrome, потім Safari від Apple і Microsoft Edge. Найменш небезпечною програмою для відвідування веб-сторінок була названа DuckDuckGo.