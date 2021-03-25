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    Експерт визнав браузер Chrome небезпечним

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    Експерт визнав браузер Chrome небезпечним

    Розкриття особистих даних, які збирає Google, може нашкодити конфіденційності користувача, зазначив експерт

    Браузер Chrome від Google збирає занадто багато даних користувачів і використовує їх для реклами.

    Про це у своїй колонці заявив автор Forbes Зак Доффман (Zak Doffman).

    Доффман зауважив, що в теорії розкриття особистих даних, які збирає Google, може нашкодити конфіденційності користувача. На підтвердження своєї тези про те, що Chrome є небезпечним, журналіст нагадав, що Google заробляє мільярди доларів на рекламі і, відповідно, на продажу даних споживачів третім особам.

    «У цьому відношенні вона нічим не відрізняється від Facebook», – зауважив Доффман.

    Також фахівець заявив, що критикував Chrome раніше, і отримав від Google відповідь, що компанія не аналізує контент користувачів в тих сервісах, де вони в основному зберігають свої приватні дані.

    Представники корпорації перерахували найбільш безпечні додатки – пошта Gmail, хмарне сховище Drive, сервіси «Календар» і «Фото».

    «Ви можете помітити, що в цьому списку немає Chrome», – підкреслив автор.

    Також журналіст заявив, що таким чином Google побічно визнає, що вивчає історію відвідин сайтів і платіжні дані користувачів Chrome.

    У своєму звіті автор зауважив, що єдина інформація, яку Google не збирає, це дані, які не пов'язані з ідентифікаторами користувачів – вона їм просто не потрібна.

    «Chrome навіть не намагається захистити конфіденційність своїх споживачів, – підсумував Зак Доффман.

    Також журналіст склав рейтинг найбільш небезпечних браузерів. На першому місці виявився Chrome, потім Safari від Apple і Microsoft Edge. Найменш небезпечною програмою для відвідування веб-сторінок була названа DuckDuckGo.

    Теги: Google Facebook журналіст
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