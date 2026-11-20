Користувачі зможуть підключати до месенджера ChatGPT, Claude, Gemini та інші ШІ-моделі, редагувати й перекладати повідомлення за допомогою штучного інтелекту, а також переглядати дописи каналів в окремій новинній стрічці. Оновлення також принесло зміни в голосові повідомлення, профілі та цифрові подарунки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний блог розробників.

Telegram представив масштабне оновлення, яке розширює можливості месенджера та додає низку інструментів на основі штучного інтелекту.

Однією з головних новинок стала новинна стрічка. Вона дає змогу переглядати дописи з різних каналів в одному місці. Передбачено дві вкладки: з публікаціями каналів, на які підписаний користувач, та персональними рекомендаціями, сформованими відповідно до його інтересів.

Стрічка новин в Telegram фото: скриншот

Також у Telegram з’явилася інтеграція ШІ-агентів. Користувачі зможуть підключати ChatGPT, Claude, Gemini, Grok та OpenRouter за допомогою власних API-ключів і перемикатися між різними моделями безпосередньо в месенджері.

Для передплатників Premium додали ШІ-редактор і перекладач. Інструменти допомагатимуть виправляти помилки, змінювати стиль повідомлень і перекладати тексти. Зокрема, редагувати та перекладати повідомлення можна буде ще до їх надсилання.

Нова функція в Telegram фото: скриншот

Окрему функцію отримали голосові повідомлення. Під час запису користувач зможе провести пальцем ліворуч, щоб за допомогою штучного інтелекту перетворити сказане на текст.

Зміни торкнулися й профілів у версії Telegram для iOS. Розробники оновили дизайн кнопок, додали подарунки у вигляді бульбашок та музичні ефекти.

Крім того, месенджер розширив можливості роботи з ончейн-подарунками. Їх можна буде продавати через платформу Fragment безпосередньо з Telegram, купувати за допомогою Gram Wallet та використовувати для створення нових подарунків.

Варто нагадати, що повідомлення з проханням проголосувати за дитину в конкурсі може бути частиною шахрайської схеми. Зловмисники надсилають посилання, за яким користувач ризикує втратити доступ до свого акаунту Telegram. Надалі його можуть використати для викрадення персональних даних, виманювання грошей або інших протиправних дій.