Компанії сумнываються, чи зможуть перетворити великі витрати на розробку штучного інтелекту на відповідні прибутки

Від кінця червня акції компаній, що входять до трьох ключових технологічних індексів Китаю, сукупно втратили $1,7 трлн ринкової вартості. Про це повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

Йдеться про індекси Hang Seng Tech, ChiNext та Star 50. Усі три за підсумками року опинилися в мінусі, хоча в першій половині 2026 року демонстрували значне зростання. Зокрема, гонконзький Hang Seng Tech, до якого входять Alibaba та Tencent, опустився до найнижчого рівня за два роки. Індекс ChiNext, у якому переважають виробники технологічного обладнання, після літнього рекорду втратив 31% від початку року. Star 50, що охоплює переважно виробників чипів, також розгубив попереднє зростання.

Китайські технологічні індикатори показують гірші результати за світових конкурентів фото: Bloomberg

Однією з причин розпродажу стали сумніви інвесторів у тому, чи зможуть компанії перетворити великі витрати на розробку штучного інтелекту на відповідні прибутки. На настрої ринку також впливають висока вартість розробки моделей, дефіцит обчислювальних потужностей, жорстка конкуренція та тиск на прибутковість бізнесу.

Додатковим ризиком стали обмеження США на доступ китайських компаній до передових процесорів Nvidia через закордонні датацентри. Як зазначає Bloomberg, запропоновані Вашингтоном правила можуть перекрити один із каналів отримання потужних чипів, необхідних для навчання нових моделей штучного інтелекту.

Проблеми вже позначаються на планах технологічних гігантів. У Tencent попередили, що вихід наступної версії моделі HY4 може затриматися через нестачу чипів. Alibaba, своєю чергою, очікує уповільнення зростання продажів хмарних послуг наступного року до 30-45%. Компанія прогнозує відновлення темпів до понад 50% у 2028 році.

На тлі розпродажу деякі інвестори вважають китайські технологічні акції все ще переоціненими. Керівниця фонду GAM Investment Management Джейн Ши Кортезі заявила Bloomberg, що частині паперів може знадобитися додаткове падіння на 30-50%, перш ніж вони стануть привабливими для вкладень.

Водночас китайська індустрія виробництва напівпровідників може отримати вигоду від обмежень на імпорт американських технологій. Зокрема, більше замовлень можуть перейти до місцевих виробників чипів, серед яких Semiconductor Manufacturing International Corp.

Варто нагадати, що Міністерство фінансів США звернулося до Nvidia з вимогою пояснити обставини експорту передових чипів до Китаю та встановити, хто в компанії відповідав за дотримання американських обмежень.