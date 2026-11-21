Відеогра Grand Theft Auto VI принесла $3,79 млрд роздрібних продажів за першу добу після виходу. За оцінкою розробників, це найбільший старт в історії індустрії розваг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне повідомлення Take-Two Interactive.

GTA 6 майже вп'ятеро перевершила результат попередниці

Про рекордні показники Rockstar Games оголосила 20 листопада. За оцінкою компанії, світові роздрібні продажі GTA VI досягли $3,79 млрд до кінця 19 листопада – першої доби після релізу.

Окремо розробники повідомили, що ще до офіційного виходу гравці придбали 32,5 млн копій. Це рекордний показник попередніх продажів серед усіх платформ.

Для порівняння, GTA V у 2013 році принесла близько $800 млн за перший день. За три доби виторг попередньої частини перевищив $1 млрд. Нова гра майже вп'ятеро перевершила її стартовий результат.

«Ми надзвичайно вдячні за реакцію гравців у всьому світі й дуже раді розділити з ними цей момент», – заявив президент і засновник Rockstar Games Сем Гаузер.

GTA 6 заробила за день більше, ніж найкасовіший фільм

Масштаб фінансового успіху можна порівняти з результатами світового кінопрокату. Найкасовішим фільмом в історії залишається «Месники: Завершення». Після повторних показів стрічка зібрала близько $2,93 млрд у світовому прокаті.

GTA VI перевищила цю суму за одну добу – різниця становить приблизно $864 млн. Водночас кінокасові збори формувалися протягом кількох років, а показник відеогри охоплює лише перший день продажів.

Реліз GTA 6 встановив рекорди інтернет-трафіку та стримінгів

Ажіотаж навколо новинки виявився помітним не лише за фінансовими показниками. В Австралії національна широкосмугова мережа NBN зафіксувала рекордну швидкість передавання даних – 36,54 Тбіт/с. Це приблизно на 20% більше за звичайний показник.

За оцінкою оператора, такий обсяг даних за секунду еквівалентний завантаженню гри розміром 212 ГБ приблизно 21 раз. Інтернет-провайдери також повідомили про різке зростання трафіку до серверів PlayStation та Xbox під час підготовки до релізу.

Ще один рекорд стосується онлайн-трансляцій. За даними аналітичної компанії Streams Charts, у першу добу після виходу GTA VI одночасно дивилися до 7,91 млн користувачів на різних стримінгових платформах. Загальна тривалість перегляду трансляцій за цей період перевищила 125 млн годин. На Twitch пікова аудиторія гри сягнула 3,31 млн глядачів.

Що відомо про нову частину Grand Theft Auto

Grand Theft Auto VI вийшла 19 листопада 2026 року – через 13 років після попередньої основної частини серії. Гра доступна на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Дату виходу версії для персональних комп'ютерів розробники поки не оголошували.

Події розгортаються у вигаданому штаті Леоніда, прототипом якого стала Флорида. Серед головних персонажів – Люсія Камінос і Джейсон Дюваль. Після невдалого пограбування вони опиняються в центрі кримінальної змови та змушені покладатися одне на одного.

Високі оцінки гра отримала й від професійних оглядачів. На агрегаторі Metacritic GTA VI набрала 99 балів зі 100. Такий результат поставив новинку на один рівень із культовою The Legend of Zelda: Ocarina of Time, яка утримувала аналогічну оцінку з 1998 року.

Нагадаємо, ще до офіційного виходу GTA VI встановила рекорд попередніх замовлень. Sony повідомила, що гра стала найпопулярнішою за кількістю передзамовлень за всю історію PlayStation Store. Microsoft оголосила про аналогічне досягнення у своєму цифровому магазині. За оцінками аналітичної компанії Sensor Tower, які раніше наводив «Главком», станом на 12 листопада гравці оформили близько 11,27 млн цифрових замовлень на двох платформах. Їхня орієнтовна вартість становила $1,09 млрд.