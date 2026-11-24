Керівник підрозділу Meta Superintelligence Labs Александр Ванг попередив, що людство наближається до появи штучного суперінтелекту – систем, які можуть значно перевершити людські можливості. За його словами, рішення, які суспільство ухвалить протягом наступного року, матимуть вирішальний вплив на майбутнє цивілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву топменеджера.

«Суперінтелект наближається. Те, як людство діятиме протягом наступного року, матиме величезне значення для того, у якому світі ми житимемо», – зазначив Ванг.

Приводом для таких висновків стала нещодавня заява про доведення гіпотези Рімана за допомогою штучного інтелекту. Це одна з найвідоміших математичних проблем, яку науковці не можуть розв'язати з 1859 року. Ванг назвав можливий прорив початком масштабних змін та порівняв його інтелектуальну складність із відкриттям атомної бомби.

На думку Ванга, штучний інтелект уже наближається до рівня, за якого зможе самостійно проводити дослідження та вдосконалювати власні можливості. Це може суттєво прискорити науковий прогрес, зокрема в біології, економіці та розробці озброєнь.

Окреме занепокоєння він висловив щодо можливості втрати людством контролю над такими системами. Ванг припускає, що штучний суперінтелект може виявитися у тисячу разів розумнішим і спроможнішим за людей у різних галузях. За таких умов людству буде складно контролювати технологію, здатну самостійно покращувати себе.

Ванг закликав технологічну індустрію не сприймати появу суперінтелекту як неминучий процес, у якому залишається лише подбати про безпеку. На його думку, суспільство не повинно погоджуватися на передачу управління штучному інтелекту.

Він наголосив, що розробники мають обрати інший шлях розвитку технологій – такий, за якого ШІ розширюватиме можливості людей, а не позбавлятиме їх впливу на власне майбутнє.

Варто нагадати, що від кінця червня акції компаній, що входять до трьох ключових технологічних індексів Китаю, сукупно втратили $1,7 трлн ринкової вартості.

Однією з причин розпродажу стали сумніви інвесторів у тому, чи зможуть компанії перетворити великі витрати на розробку штучного інтелекту на відповідні прибутки. На настрої ринку також впливають висока вартість розробки моделей, дефіцит обчислювальних потужностей, жорстка конкуренція та тиск на прибутковість бізнесу.