Чхве Кьо Джін узяв на себе повну відповідальність за плутанину, що виникла через термінові заходи проти списування за допомогою ШІ

Міністр освіти Південної Кореї Чхве Кьо Джін подав у відставку через скандал навколо списування на іспитах за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Чхве Кьо Джін узяв на себе повну відповідальність за плутанину, що виникла через термінові заходи проти списування за допомогою штучного інтелекту. Їх запровадили в останній момент перед щорічним вступним іспитом до університетів Південної Кореї, відомим як сунин, який відбувся в четвер.

Suneung (College Scholastic Ability Test) – головний іспит для вступу до університетів Південної Кореї, який підсумовує 12 років навчання. Його складають за один день у 1312 центрах, і триває він близько восьми годин. Від результату залежить, до якого університету потрапить вступник.

Президент країни Лі Чже Мьон, який закликає до реформи чинної системи іспитів, прийняв відставку посадовця.

Скандал розгорівся після того, як тиждень тому абітурієнт, який навесні цього року набрав найвищий бал на національному іспиті з податкового обліку, зізнався у шахрайстві. Підозри викликав його надзвичайно високий результат – він припустився лише однієї помилки зі 160 відповідей на запитання. Чоловік записав відеозвернення, у якому розповів, що фотографував завдання мікрокамерою, надсилав їх штучному інтелекту і звіряв відповіді на смартфоні.

Через це за кілька днів до щорічного вступного іспиту до коледжів влада запровадила термінові перевірки. У день самого тестування по всій країні вперше використали національну систему оповіщення про надзвичайні ситуації, щоб виявити приховані телефони. Крім того, учасників змусили заклеїти ґудзики на сорочках і куртках, щоб заблокувати ймовірні приховані камери, а інспектори перевіряли окуляри абітурієнтів.

Зазначається, що цьогорічний іспит складали близько 500 тис. учнів, і у 111 із них виявили заборонені смартпристрої.