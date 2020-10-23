Експерти назвали найкращий антивірус для Windows



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Експерти назвали найкращий антивірус для Windows

Максимальний рейтинг отримали вісім продуктів, в тому числі, і Windows Defender ( «Захисник Windows»)

Windows Defender разом з рядом інших антивірусів був названий кращим рішенням для ОС від Microsoft.

Про це повідомляється на сайті німецького агентства Av-Test.

Фахівці лабораторії провели тестування програм для виявлення вірусів і на основі декількох показників розкрили кращі з них. Максимальний рейтинг отримали вісім продуктів, в тому числі, і Windows Defender ( «Захисник Windows»).

Також в список кращих програм за версією експертів увійшли AhnLab, Avira, F-Secure, G Data, McAfee, NortonLifeLock і «Антивірус Касперського».

Кращі, за даними Av-Test, антивіруси отримали максимальну кількість балів - 18. З точки зору безпеки комп'ютера, впливу на продуктивність пристрою і зручність використання програми оцінили на шість балів. Решта присутніх в топі сервіси - Avast, AVG, Bitdefender і BullGuard - набрали по 17,5 бала і також були рекомендовані фахівцями лабораторії до установки на комп'ютери під управлінням Windows.

«Захисник Windows» є вбудованим в ОС від Microsoft антивірусом. У вересні експерти з кібербезпеки виявили в продукті лазівку для установки шкідливих програм. Зокрема, пролом в системі безпеки дозволяв використовувати командний рядок MpCmdRun.exe для інсталяції непідтверджених додатків.