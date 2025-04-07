Якого рішення Ілона Маска варто боятися українцям: аналіз Politico

Немає короткострокових альтернатив, які могли б зрівнятися з системою Starlink технологічного магната Ілона Маска

Українським військовим доведеться жити під постійною загрозою того, що американський підприємець та голова Департаменту ефективності державного управління США (DOGE) Ілон Маск відключить країну від супутникового інтернету Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

На думку авторів матеріалу, альтернативи цій системі зв'язку просто немає. «Українцям доведеться жити із загрозою того, що Ілон Маск відключить супутниковий зв'язок, оскільки в короткостроковій перспективі немає альтернатив, які могли б зрівнятися із системою Starlink цього технологічного магната», – йдеться у матеріалі.

Супутникова система доступу в інтернет, розроблена Маском, надає унікальні можливості, зазначив експерт Analysis Mason з космічної галузі Крістофер Бо. Він наголосив, що у конкурентів нічого подібного немає.

Раніше стало відомо, що Німеччина фінансує доступ України до мережі супутникового інтернету, якою керує французька компанія Eutelsat. Це є альтернативою терміналам Starlink американського мільярдера Ілона Маска.

Нагадаємо, у понеділок акції Tesla Inc. опустилися нижче за ціну, до якої, за прогнозами міністра торгівлі Говарда Лутника, вони більше ніколи не впадуть. Під час інтерв'ю Fox News 19 березня, коли акції Tesla закрилися на позначці 235,86$ за акцію, Лутнік заявив, що глядачам варто купувати акції компанії, зазначивши, що «так дешево вони більше ніколи не коштуватимуть».

До слова, регулятори Європейського Союзу готують великі штрафи проти соціальної мережі X мільярдера Ілона Маска – за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією. Сума можливого штрафу – понад 1 мільярд доларів.