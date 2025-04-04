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Соцмережі Маска загрожує мільярдний штраф за порушення європейських законів

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Соцмережі Маска загрожує мільярдний штраф за порушення європейських законів
Маск та його соцмережа вже давно мають проблеми з європейським законодавством
фото з відкритих джерел

Санкції можуть бути застосовані вже влітку, проте домовитися ще можна

Регулятори Європейського Союзу готують великі штрафи проти соціальної мережі X мільярдера Ілона Маска – за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією. Сума можливого штрафу – понад 1 мільярд доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Видання зауважує, що такий крок може ще більше посилити напруженість у відносинах ЄС та США, адже Маск є одним з найближчих радників президента Дональда Трампа.

Санкції можуть бути застосовані цього літа. Штраф для Х «має стати прикладом, щоб утримати інші компанії від порушення Закону про цифрові послуги».

Проте Євросоюз і платформа X все ще можуть досягти угоди – якщо компанія Маска погодиться на зміни, що задовольнять європейських регуляторів.

Нагадаємо, соцмережа Маска Х вже давно має проблеми з європейським законодавством. Ще у липні 2024 року Євросоюз грозив великими штрафами через низку проблем з прозорістю в соціальній мережі, в тому числі через те, що компанія дозволила користувачам отримувати «галочку» (статус верифікованого користувача), яка раніше маркувала лише перевірені акаунти.

У вересні 2024-го соцмережу X оштрафував і бразильський суд. Йшлося про суму п'ять мільйонів реалів (майже мільйон доларів) за порушення закону про заборону Х у Бразилії.

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Теги: штраф Ілон Маск

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