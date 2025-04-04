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Батько Маска розповів, що із сином захоплюється Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Батько Маска розповів, що із сином захоплюється Путіним
Батько Маска Еррол зробив заяву про своє ставлення до Путіна
фото: скриншот з відео

Батько Маска про Путіна: Він є прикладом сильного лідера для мене

Батько мільярдера Ілона Маска, Еррол Маск, заявив, що їхня родина захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом «сильного лідера». Про це він зауважив в інтерв'ю BBC, інформує «Главком».

«Як сім'я ми безумовно трохи захоплюємося паном Путіним. Було б нерозумно не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його промови – він говорить логічні речі. Якщо оцінювати його як чоловік чоловіка, я не кажу про відносини між країнами тощо, а просто як чоловік чоловіка, дуже важко не відчувати захоплення стосовно пана Путіна», – йдеться у заяві.

За словами Еррола Маска, такої ж думки дотримується і його син Ілон Маск.

«Ми з ним однакові, ми всі так думаємо. Ось ця вся риторика – «не довіряйте цій людині» – всі ці люди намагаються переконати вас у тому, що ви не повинні довіряти словам Путіна. У результаті частина тебе думає – я не повинен довіряти цьому чоловікові. Але з іншого боку, він є прикладом сильного лідера для мене», – заявив Еррол Маск.

Раніше батько американського мільярдера Ілона Маска Еррол Маск заявив, що в дитинстві, яке пройшло у Південній Африці часів апартеїду, його син дружив з чорношкірими. Щоправда, ці чорношкірі друзі були слугами в домі Маска. 

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Теги: путін Ілон Маск

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