Рада спростила виділення землі для будівництва мереж мобільного зв’язку

Одна з цілей Мінцифри до 2030 року – забезпечити 98% населення якісним мобільним зв'язком у кожному куточку України

Якщо раніше процедура оформлення землі займала близько шести місяців, то скоро цей термін скоротиться до трьох

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 9549, який передбачає прискорення будівництва базових станцій мобільної мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Відповідно до законопроєкту, мобільні оператори вдвічі швидше отримуватимуть землю в оренду для будівництва мереж мобільного зв'язку. Якщо раніше процедура оформлення землі займала близько шести місяців, то найближчим часом цей термін скоротиться до трьох. Також це дозволить надати жителям віддалених районів стабільний мобільний зв'язок й забезпечить покриття 4G вздовж автодоріг.

У тому ж числі законопроєкт дозволить прискорити відновлення зв'язку на деокупованих територіях.

«Через пошкодження багато станцій мобільного звʼязку не придатні для використання, тому операторам потрібні ділянки для будівництва нових. Завдяки новому закону оператори зможуть розміщувати тимчасові споруди зв’язку без ризику їх демонтажу, швидше будувати нові базові станції і повертати зв’язок та інтернет українцям», – пише Мінцифри.

Зазначається, що одна з пріоритетних цілей відомства до 2030 року – забезпечити 98% населення якісним мобільним зв'язком у кожному куточку України.

Наразі ж очікується підписання законопроєкту президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) затвердила Порядок розгортання малопотужних базових станцій, що є кроком до впровадження європейського регламенту щодо Small cells в Україні. Про це повідомляє НКЕК.

«Для абонентів це означатиме покращення доступу до мережі мобільного оператора там, де він був обмежений з причин недостатньої ємності мережі або слабкого сигналу, і підвищення якості отриманих послуг», – йдеться у повідомленні.

До слова, Україна в межах шляху до членства в ЄС продовжує впроваджувати різні європейські системи. Так, на черговому засіданні уряду було ухвалено рішення, яке стане частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом.