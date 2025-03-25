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У Сирії вночі зник інтернет

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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У Сирії вночі зник інтернет
Проблеми з телекомунікаціями зачепили багато сирійських міст
фото: NetBlocks

Перебої з доступом до мережі спостерігаються по всій країні

У ніч на сьогодні, 25 березня, по всій території Сирії, ймовірно, сталося масштабне вимкнення інтернету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані міжнародної моніторингової служби NetBlocks.

«Дані з мережі в режимі реального часу свідчать про загальнонаціональне відключення інтернету по всій Сирії, що підтверджує повідомлення про телекомунікаційні перебої, які зачіпають багато міст», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня у Сирії сталися сутички між прихильниками нової влади та алавітами – шиїтської релігійної групи, до яких належав колишній президент країни, диктатор Башар Асад. Сутички охопили провінції Латакія, Тартус, Хама і Хомс.

За дві добі внаслідок цих сутичок загинули понад тисячу людей.

Сирійське Міноборони Сирії заявило, що урядовим силам безпеки «вдалося нейтралізувати залишки поваленого режиму Башара Асада» і стабілізувати ситуацію.

Зауважимо, у січні цього року служба NetBlocks теж повідомляла про багатогодинне відключення інтернет-з'єднання у Сирії. Тоді Міністерство зв'язку назвало причиною відключення «саботаж з боку залишків режиму Асада».

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Теги: Сирія інтернет

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