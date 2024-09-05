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Китай планує відправити місію на Марс: стало відомо деталі

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Китай планує відправити місію на Марс: стало відомо деталі
Старт ракети з нового стартового комплексу в Тайюані, північний Китай
фото: Ourspace/CNSA

Протягом багатьох років графік місії коливався між 2028 і 2030 роками запуску

Китай має намір запустити свою місію Tianwen-3, яка має отримати зразки з Марса і доставити їх на Землю, у 2028 році. Про це повідомляє SpaceNews.

Лю Цзічжун, головний конструктор Tianwen-3, надав оновлену інформацію про місію на другій міжнародній конференції з дослідження глибокого космосу (Tiandu) у Туньсі, провінція Аньхой.

Tianwen-3 складатиметься з двох запусків із Землі. Два запуски ракети Long March 5 будуть мати посадковий апарат і апарат для підйому, а також орбітальний і зворотний модуль відповідно. Вхід, спуск і посадка будуть засновані на технології, яка використовується для посадки марсохода Tianwen-1.

Місія також може включати вертоліт і шестиногого повзаючого робота для збору зразків далеко від місця посадки.

Раніше в цьому році Сунь Цзечжоу, старший інженер Китайської академії космічних технологій (CAST), заявив державним ЗМІ, що робота над Tianwen-3 просувається «відносно гладко» і буде запущена приблизно в 2030 році. 

Протягом багатьох років графік місії коливався між 2028 і 2030 роками запуску. Оптимальні вікна запуску для Марса відкриваються на кілька тижнів кожні 26 місяців. 

Відзначимо, що NASA працює над власною, більш складною місією повернення зразків з Марса. Проте програма переоцінюється через прогнозовані перевитрати коштів. Проводяться дослідження, щоб визначити концепції, які можуть доставити зразки швидше та дешевше, ніж поточні плани.

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Теги: Китай космос наука

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