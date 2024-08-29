Китайці знайшли новий варіант застосування ядерної зброї у космосі

Вчені з Китаю запропонували використовувати ядерну зброю для захисту від астероїдів

Китайські дослідники на чолі із заступником головного конструктора автоматичної міжпланетної станції для вивчення Місяця «Чан'є-3» Чжан Хе з Пекінського інституту проєктування систем космічних апаратів запропонували використовувати ядерну зброю для захисту Землі від астероїдів. Про це пише газета South China Morning Post. Для цього вони закликали прискорити розробки такої зброї та важких ракет-носіїв.

На думку вчених, лише ядерна зброя здатна запобігти зіткненню великого космічного об'єкта із Землею у разі небезпечного зближення. Вони також стверджують, що ризик падіння великого астероїда на планету набагато вищий, ніж вважалося раніше. Дослідники зазначили, що на сьогоднішній день виявлено близько 30 тис. небесних тіл, проте насправді це може бути лише «верхівкою айсберга».

«Може існувати значна різниця між числом виявлених астероїдів у навколоземному просторі та реальною кількістю існуючих астероїдів», – попередили вчені.

Видання нагадало, що в Шанхайському дослідному інституті супутникової інженерії запропонували побудувати на Місяці магнітну пускову установку. На думку вчених, за допомогою неї можна буде економічно ефективно доставляти ресурси, що видобуваються, на Землю.