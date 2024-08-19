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Потужний тайфун Jongdari наближається до східного узбережжя Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Потужний тайфун Jongdari наближається до східного узбережжя Китаю
Потужний тайфун може зачепити дві провінції Китаю
фото із відкритих джерел

Максимальна сила вітру у епіцентрі тайфуну сягає 18 м/с

Найближчим часом на східне узбережжя Китаю обрушиться тайфун Jongdari. Про це із посиланням на Державний метеорологічний центр КНР повідомляє CGTN.

Агентство нагадує, що це дев'ятий за рахунком тайфун у 2024 році.

За даними метеоцентру, вранці центр тропічного циклону був приблизно за 430 км на схід від міста Тайбей (острів Тайвань). Максимальна сила вітру у його епіцентрі сягає 18 м/с.

«Jongdari рухатиметься на північ зі швидкістю від 15 до 20 кілометрів на годину. Він увійде в Східно-Китайське море з незначною зміною інтенсивності та поступово послабиться після входу в Жовте море, повідомили в центрі», – інформує Державний метеорологічний центр КНР.

З 8 ранку понеділка до 8 ранку вівторка він вируватиме на сході Тайваню, Тайванської протоки, Східно-Китайського моря та узбережжі двох провінцій. «Очікується, що тайфун, що рухається зі швидкістю 15-20 км/год у північному напрямку, принесе шторми до китайських провінцій Фуцзянь та Чжецзян», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у У Японії через тайфун Ampil, який очікували16 серпня, було скасовано близько 500 внутрішніх авіарейсів. Очікувалось, що тайфун Ampil  вируватиме Тихому океані, рухаючись на північ до Японії, і шторм принесе проливний дощ і сильний вітер на острови Ізу та прибережні райони регіонів Канто і Тохоку. 

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Теги: Китай Тайвань шторм вітер вчені погода

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