Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай зробив найбільшу у світі морську нафтогазову платформу (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Китай зробив найбільшу у світі морську нафтогазову платформу (фото)
Нова морська нафтогазова платформа, має вагу 17 тис. тонн
фото: CMG

Китай продемонстрував найбільшу морську нафтову платформу побудовану на замовлення Саудівської Аравії

У Китаї завершено будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи вагою близько 17 тисяч тонн. Про це пише CGTN.

Будівництво мегаконструкції проводилось на замовлення Саудівської Аравії у місті Циндао східної китайської провінції Шаньдун і тривало 34 місяці. Очікується, що до кінця серпня платформу буде доставлено великим вантажним судном до країни-замовника і встановлено в саудівських водах на нафтовому родовищі Марджан.

Платформа використовуватиметься для збору видобутих на шельфі нафти та газу і їх транспортування на сушу для подальшої переробки.

Вона оснащена складним обладнанням, серед якого великі колектори, системи очищення трубопроводів, хімічної обробки та контролю роботи вузлів і агрегатів.

3 фото
На весь екран

Зазначається, що площа поверхні платформи еквівалентна 15 стандартним баскетбольним майданчикам, а її висота перевищує висоту більше 24-поверхового житлового будинку.

Масивна конструкція щороку може збирати і транспортувати 24 мільйони тонн сирої нафти та 7,4 мільярда кубічних метрів газу й за цими параметрами, а також типами та розмірами трубопроводів і складністю встановлених систем є найбільшою порівняно з існуючими аналогічними морськими платформами.

Читайте також: Китай розробляє зброю, здатну вражати цілі у будь-якій точці планети
Теги: нафта газ Китай будівництво Саудівська Аравія технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20-річний Ілля Ковтун виступає на своїй другій Олімпіаді
Олімпіада-2024. Гімнаст Ілля Ковтун зупиняється за крок до медалі
31 липня, 22:11
Сполучені Штати Америки лише 10 з 30 участей на Олімпіадах не були першими в медальному заліку
Олімпіада. США виграли медальний залік, Україна – в топ-25
11 серпня, 19:05
Фраза «Або війна здолає людство, або людство війну» особливо актуальна зараз
Хто зробить перший крок, щоб змінити перебіг війни?
27 липня, 09:03
Новий прем'єр Британії Кір Стармер (ліворуч) та керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Джордж Робертсон
Велика Британія назвала країни, які становлять для неї смертельну загрозу
17 липня, 11:00
Зеленський очікує на детальну доповідь щодо візиту Кулеби до Китаю після його повернення в Україну
Зеленський прокоментував візит Кулеби до Китаю
24 липня, 20:21
Торгівля між Росією та Китаєм зазнала кризи
Китай «перекрив» Росії 80% платежів у юанях – ЗМІ
29 липня, 11:21
Піднебесна змінює стратегію видобутку корисних копалин у океані
Боротьба за мінеральні ресурси. Китай знайшов спосіб, як втерти носа США
30 липня, 09:44
Пекін оголосив про «стратегічне партнерство» з Тбілісі. Відповідне рішення було ухвалено під час візиту прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі до КНР у 2023 році
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання геополітика
10 серпня, 06:00
Китай отримав новий медичний скандал із викраденням трупів
Злочинці викрали тисячі тіл із крематоріїв у Китаї отримали мільйонні прибутки
Вчора, 01:12

Економіка

Україна та РФ продовжать постачати газ до Європи на тлі боїв на Курщині – Bloomberg
Україна та РФ продовжать постачати газ до Європи на тлі боїв на Курщині – Bloomberg
Китай зробив найбільшу у світі морську нафтогазову платформу (фото)
Китай зробив найбільшу у світі морську нафтогазову платформу (фото)
Європейські газові трейдери уникають українських сховищ після нападів Росії – FT
Європейські газові трейдери уникають українських сховищ після нападів Росії – FT
Українські біженці починають приносити прибуток Чехії
Українські біженці починають приносити прибуток Чехії
Росія отримала мільярди готівки у доларах та євро, попри західні санкції – Reuters
Росія отримала мільярди готівки у доларах та євро, попри західні санкції – Reuters
Ціни на нафту зростають на тлі напруження на Близькому Сході
Ціни на нафту зростають на тлі напруження на Близькому Сході

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Успіння Пресвятої Богородиці: коли святкуємо у 2024 році, історія та традиції свята
47K
Зеленський зробив заяву про Курщину в особливий для Путіна день
45K
У Курській області вертоліт РФ обстріляв колону окупантів (фото)
35K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
33K
Російський журналіст вивісив прапор РФ на Ейфелевій вежі у день закриття Олімпіади
17K
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
Вчора, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua