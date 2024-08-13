Китай зробив найбільшу у світі морську нафтогазову платформу (фото)

Китай продемонстрував найбільшу морську нафтову платформу побудовану на замовлення Саудівської Аравії

У Китаї завершено будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи вагою близько 17 тисяч тонн. Про це пише CGTN.

Будівництво мегаконструкції проводилось на замовлення Саудівської Аравії у місті Циндао східної китайської провінції Шаньдун і тривало 34 місяці. Очікується, що до кінця серпня платформу буде доставлено великим вантажним судном до країни-замовника і встановлено в саудівських водах на нафтовому родовищі Марджан.

Платформа використовуватиметься для збору видобутих на шельфі нафти та газу і їх транспортування на сушу для подальшої переробки.

Вона оснащена складним обладнанням, серед якого великі колектори, системи очищення трубопроводів, хімічної обробки та контролю роботи вузлів і агрегатів.

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Зазначається, що площа поверхні платформи еквівалентна 15 стандартним баскетбольним майданчикам, а її висота перевищує висоту більше 24-поверхового житлового будинку.

Масивна конструкція щороку може збирати і транспортувати 24 мільйони тонн сирої нафти та 7,4 мільярда кубічних метрів газу й за цими параметрами, а також типами та розмірами трубопроводів і складністю встановлених систем є найбільшою порівняно з існуючими аналогічними морськими платформами.