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«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
Фото: wikimedia

В офіційному релізі ІT-розробник не приховує, шо його антидроновий детектор призначений для державних організацій

Російська IT-компанія «Лабораторія Касперського» розробила мобільний радіочастотний детектор для виявлення безпілотників. Першу партію з 20 пристроїв вже відправлено до однієї з російських комерційних структур. Про це повідомила у пресслужба компанії, пише ТАСС.

Як зазначається, детектор може визначати точне місце розташування найбільш поширених моделей дронів у радіусі до одного км, а також розташування оператора, який ним керує. Пристрій важить менше п’яти кг і міститься в кейсі розміром із валізу для ручної поклажі, розповіла пресслужба.

«Основна цільова аудиторія – державні організації та бізнес, які стикаються з необхідністю своєчасного та точного виявлення дронів у певній локації та в заданий проміжок часу», – заявили в компанії.

«Лабораторія Касперського» – міжнародна група компаній із центральним офісом у Москві, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення. Компанія є найбільшим у Європі виробником систем захисту від шкідливого програмного забезпечення, хакерських атак і спаму. Програмне забезпечення розробника неодноразово звинувачувалось у шпигунстві

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела повідомляла, що мінторг США вивчає можливість вжиття заходів щодо використання продукції російської компанії «Лабораторія Касперського» задля регулювання онлайн-безпеки.

До слова, сама компанія неодноразово заперечувала, що працює з Росією або будь-якою іншою державою з метою сприяння кібершпигунству або іншій шкідливій кіберактивності.

Як відомо, рік тому адміністрація Байдена розглядала можливість запровадження санкцій проти IT-розробника «Лабораторія Касперського». Розвідки США, Німеччини та інших західних країн заявляли, що програмне забезпечення компанії може використовуватися для стеження за клієнтами.

У 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп розпорядився видалити програмне забезпечення компанії з усіх цивільних і військових федеральних мереж США. Згодом Конгрес закріпив цю заборону в законодавстві.

Теги: бізнес росія IT-Фахівці безпілотник

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