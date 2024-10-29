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Влада Індонезії заборонила продаж нових iPhone 16: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Влада Індонезії заборонила продаж нових iPhone 16: причина
Старіші продукти Apple все ще можна буде купити в Індонезії
фото з відкритих джерел

Bloomberg: Такі заборони створюють певні труднощі для компанії Apple

Влада Індонезії заборонила американській компанії Apple продавати нові моделі iPhone у країні. Там заявляють, що компанія нібито не виконала місцеві інвестиційні вимоги. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначено у заяві міністерства промисловості Індонезії, випущений у вересні iPhone 16 не може продаватися на території країни, адже місцевий підрозділ PT Apple Indonesia не виконав вимоги уряду країни щодо 40% вітчизняного вмісту для смартфонів та планшетів. 

Однак, старіші продукти Apple все ще можна буде купити в Індонезії.

Bloomberg наголошує, що такі заборони створюють певні труднощі для компанії Apple, яка раніше мала гарні продажі свого продукту, особливо на ринку Китаю. 

Кількість активних мобільних телефонів в Індонезії оцінюється в понад 350 млн, що значно перевищує 270-мільйонне населення самої країни.

Нагадаємо, попри великі сподівання, початкові продажі iPhone 16 виявилися нижчими за очікування. Аналітики пов'язують це з розчаруванням покупців щодо Apple Intelligence – нового пакета функцій штучного інтелекту, який був однією з головних «фішок» нової моделі.

За даними аналітика TF Securities Мінг-Чі Куо, за перші вихідні після запуску було продано близько 37 млн  iPhone 16, що майже на 13% менше, ніж продажі iPhone 15 за аналогічний період минулого року.

Як відомо, 9 вересня, відбувалася одна з головних подій осені у сфері технологій – презентація компанії Apple. Цьогорічний осінній захід має назву «It's Glowtime» – настав час світіння. Зокрема, Apple показала розумні годинники, навушники та новенький iPhone.

Apple показала нову лінійку iPhone 16. Смартфони отримали перероблений дизайн з овальним блоком камер. Передня частина в iPhone 16 і 16 Plus не змінилася і, як і раніше, оснащується вирізом Dynamic Island. Розміри екранів теж колишні: у базової моделі 6,1 дюйма, у Plus – 6,7 дюйма. Заявляється яскравість від 1 до 2000 ніт.

Обидві новинки отримали кнопку Action Button збоку (раніше вона була тільки у pro-версій) і нову клавішу Camera Control, за допомогою якої можна активувати камеру.

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Теги: продукти вихідні Apple смартфон телефон населення

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