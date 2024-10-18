Google, Meta та TikTok забанили в соцмережах підприємство РФ, яке виробляло БпЛА

Промислове підприємство, яке збирало «Шахеди», знаходиться в Татарстані

Google, Meta та TikTok закрили акаунти в соціальних мережах, які належали промисловій компанії з Татарстану (Росія). Це підприємство займалося залученням молодих іноземок для роботи в сфері виробництва безпілотників для російської армії. Про це йдеться у розслідуванні видання Associated Press.

Акаунти на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok були видалені після розслідування, опублікованого агентством 10 жовтня. У звіті йшлося про умови праці на заводі з виробництва безпілотників у російській спеціальній економічній зоні «Алабуга», яка потрапила під санкції США та Великобританії.

Відео та інші пости в соціальних мережах обіцяли молодим жінкам, переважно з Африки, безкоштовний квиток на літак до Росії та зарплату понад 500 доларів на місяць.

Проте деякі з жінок повідомили, що несподівано виявили, що замість навчання у сферах, таких як готельний бізнес і громадське харчування, їм доводиться працювати на заводі з виробництва зброї, де вони збирають тисячі ударних безпілотників іранського виробництва для використання на території України.

В інтерв'ю AP кілька жінок, які працювали на цьому підприємстві, скаржилися на тривале спостереження, невиконані обіцянки щодо зарплати, а також на роботу з агресивними хімікатами.

Американські технологічні компанії також закрили акаунти Алабузького політехнічного інституту – професійного училища-інтернату, випускники якого спеціалізуються на виробництві безпілотників.

Загалом в закритих акаунтах було не менше 158 344 підписників, а одна зі сторінок у TikTok мала більше мільйона лайків.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що хакери Головного управляння розвідки Міноборони (ГУР) атакували понад 800 серверів у Росії.

До слова, українські хакери «привітали» Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК).

Раніше кіберполіцейські Хмельниччини викрили хакера, який, за інформацією слідства, заснував «стартап» і надавав можливість доступу до сайтів РФ.