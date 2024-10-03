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Apple презентує новий iPhone SE у 2025 році – Bloomberg

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Apple презентує новий iPhone SE у 2025 році – Bloomberg
Версія SE отримає оновлений дизайн та кнопки додому
фото з відкритих джерел

Новий iPhone SE отримає вигляд схожого, який представили з iPhone 12

Apple планує масштабне оновлення своїх популярних пристроїв – iPhone SE та iPad Air. Згідно з інформацією від Bloomberg, нові моделі побачать світ вже на початку 2025 року.

iPhone SE

Головною зміною в iPhone SE стане його дизайн. Замість застарілого вигляду з фізичною кнопкою «додому», який не оновлювався з 2022 року, новий SE отримає сучасний дизайн, схожий на iPhone 12 та новіші моделі. Це означає, що смартфон матиме більший екран, що займає майже всю передню панель, тонкі рамки та, ймовірно, систему розпізнавання обличчя Face ID.

Крім того, новий iPhone SE отримає підтримку функцій Apple Intelligence – набору інструментів штучного інтелекту, які дебютували в iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Це дозволить користувачам використовувати нові можливості штучного інтелекту в різних завданнях, таких як обробка фотографій, переклад тексту та інше.

Очікується також, що новий iPhone SE буде оснащений OLED-дисплеєм, що забезпечить кращу якість зображення порівняно з LCD-панелями, які використовувалися в попередніх моделях.

iPad Air

Нові моделі iPad Air, які вийдуть під кодовими назвами J607 та J637, отримають  «внутрішні вдосконалення». Ймовірно, йдеться про оновлений процесор, більше оперативної пам'яті та інші технічні покращення. Дизайн нових iPad Air залишиться незмінним.

Apple також готує оновлену версію клавіатури Magic Keyboard для 11 та 13-дюймових версій нового Air. Нові клавіатури матимуть кодові назви R307 та R308.

iPad Mini

Крім iPhone SE та iPad Air, Apple також може представити новий iPad Mini до кінця 2024 року. Проте деталі про цю модель поки що невідомі.

Представник компанії Apple відмовився від коментарів щодо нових пристроїв. Однак, враховуючи інформацію від Bloomberg, можна очікувати, що нові iPhone SE та iPad Air стануть популярними серед користувачів, які шукають потужні та сучасні пристрої за доступною ціною.
 
Нагадаємо, ціни на iPhone 16 впадуть через низький попит.

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Теги: модель Apple смартфон

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