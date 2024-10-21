Попри заборону російські чиновники збільшили закупівлі популярного іноземного гаджета

Заборона на використання iPhone була введена влітку 2023 року після заяв спецслужб РФ про виявлення нібито американського шпигунського вірусу

Основними замовниками стали компанії з державною участю

Російські держслужбовці збільшили витрати на закупівлю iPhone у чотири рази, всупереч забороні щодо використання американських смартфонів у державних установах. Про це повідомляє The Moscow Times.

За перші дев’ять місяців 2024 року сума держзакупівель iPhone зросла до 6,88 млн рублів, порівняно з 1,64 млн рублів за аналогічний період попереднього року.

Деякі закупівлі були виправдані нібито технічними вимогами, пов’язаними з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, доступного на пристроях Apple. Наприклад, у заявці на закупівлю iPhone 13 було зазначено, що пристрій необхідний через функцію Voice Over, яка дозволяє користуватися смартфоном незрячим та слабозорим людям.

Основними замовниками стали компанії з державною участю. Найбільша закупівля цього року була здійснена петербурзькою компанією ТОВ «Теплоенерго», яка витратила понад 3 млн рублів на iPhone. Крім того, ТОВ «Аероекспрес» придбало смартфони на 517 тис. рублів, а Державний Кремлівський палац закупив техніку на 830 тис. рублів.

Заборона на використання iPhone була введена влітку 2023 року після заяв російських спецслужб про нібито виявлення американського шпигунського вірусу на тисячах пристроїв Apple, що використовувалися російськими чиновниками.

Після цього службовців у Кремлі, уряді та низці державних установ, включаючи МОЗ, «Ростех», Росавіацію та інші, зобов’язали відмовитися від використання iPhone у робочих цілях.

Нагадаємо, незважаючи на санкції та заборони, як в 2023, так і в 2024 в Росії відбуваються продажі телефону. Так, компанія МТС в РФ презентувала iPhone 15 Pro Max ще за добу до початку продажів у світі. Цього року також попри заборону Apple на експорт своєї продукції до Росії, російські ритейлери розпочали приймати попередні замовлення на новий iPhone. Ціна телефону кусається – на кілька сотень доларів вище, ніж у США.