Продавець техніки Apple надурив державу на 10 млн грн

Директор компанії через власну мережу магазинів продавав техніку Apple і не сплачував податки

Службові особи підприємства впродовж двох років не відобразили реальний прибуток компанії

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 10 млн грн податків директору компанії, що через власну мережу магазинів продає техніку Apple. До бюджету відшкодовано завдані державі збитки. Про це інформує пресслужба БЕБ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства впродовж двох років не відобразили реальний прибуток компанії. Оплату товару приймали на рахунки різних підконтрольних ФОПів. Таким чином знизили дохід на суму понад 55 млн грн.

Як наслідок, компанія не сплатила до Державного бюджету України понад 10 млн грн податків. Сума завданих державі збитків підтверджується висновками судово-економічної експертизи.

Директору товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. До моменту оголошення підозри підприємство відшкодувало суму завданих збитків у повному обсязі.

Раніше повідомлялося, що фермер з Київщини завдав державі збитків на понад 3 млн грн. Слідчі встановили, що на земельну ділянку, площею понад 65 тис. кв. м, яку орендувала приватна сільськогосподарська компанія, здійснювали викиди виробничих та інших відходів. Директор підприємства допустив зберігання залишків у несанкціонованих місцях і не вжив заходів щодо їх утилізації – це призвело до псування земель і зниження їх родючості.