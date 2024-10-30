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Суд РФ оштрафував Google на 2 ундецильйони рублів за блокування YouTube

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Суд РФ оштрафував Google на 2 ундецильйони рублів за блокування YouTube
Суд в Росії наклав штраф на Google
фото з відкритих джерел

Російський суд наклав штраф на Google у сумі з 36 нулями

Російський Суд оштрафував Google на 2 ундецильйони (одиниця з 36 нулями) рублів за відмову сервісу розблокувати 17 російських телеканалів на YouTube. Повідомляє The Moscow Times. 

Як зазначається, росЗМІ залишаються заблокованими, проте за кожен день невиконання вимог нараховується штраф у розмірі 100 тис. рублів. Сума подвоюється щотижня, доки рішення не буде виконано, без обмеження загальної суми.

Серед сервісів, які вимагають розблокувати, зокрема телеканали «Звезда», «Первый канал», «Россия 1», «Москва Медиа» тощо, а також YouTube-канал пропагандистки Маргарити Симоньян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відеохостинг YouTube перестав відтворювати відео у високій якості практично у всіх браузерах, що працюють у комп’ютерній версії на території Росії. 

Нагадаємо, що наприкінці липня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн попередила, що швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися на 70%. За її словами, це вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу.

До слова, російська влада вилучила понад $100 млн у компанії Google для фінансування медіа, що підтримують війну Росії в Україні.

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Теги: Google штраф фінансування россия YouTube влада Москва відео блокування обмеження

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