В Європі обвалилися продажі Tesla

Виручка Tesla від продажу автомобілів у першому кварталі впала на 20%, а чистий прибуток упав на 71%

Європейці протестують проти дій Ілона Маска

У квітні продажі автомобілів Tesla різко впали на деяких європейських ринках. Така тенденція спостерігається з початку року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Деякі європейці почали купувати більше китайських електромобілів, водночас частина протестує проти поглядів та дій мільярдера та соратника президента США Ілона Маска.

Так, продажі нових автомобілів Tesla впали на 80,7% у Швеції. Для країни це був найнижчий показник із жовтня 2022 року, коли у Швеції всього було зареєстровано 43 нових Tesla.

У Данії ж зафіксовано падіння продажів автомобілів на 67,2%. У Франції вони зменшилися на 59,4%, а продажі електрокарів компанії скорочуються четвертий місяць поспіль.

Tesla стикається з низкою проблем у Європі. У компанії невелика лінійка моделей. Європейські в китайські конкуренти-автовиробники випускають часто дешевші електромобілі.

Нагадаємо, у березні рада директорів Tesla розпочала пошук нового генерального директора, який міг би замінити Ілона Маска.

Згодом глава Департаменту державної ефективності США Ілон Маск заявив, що з травня суттєво скоротить час, який присвячує адміністрації Дональда Трампа, зосередившись на керуванні автомобільною компанією. Маск, ймовірно, полишає адміністрацію президента США Дональда Трампа.

До слова, компанія Tesla вносить корективи у виробництво електропікапа Cybertruck. Виробництво моделі почали скорочувати із січня 2025 року.

Також Tesla тимчасово призупинила прийом нових замовлень на моделі Model S і Model X на китайському ринку, включно з офіційним сайтом і мінідодатком у WeChat. Це сталося на тлі загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм.