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Маск не виплатив виборцям обіцяні гроші за підтримку Трампа: вони пішли до суду

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Маск не виплатив виборцям обіцяні гроші за підтримку Трампа: вони пішли до суду
Троє людей стверджують, що виконали умови для отримання коштів, але Маск їм так і не заплатив, тож закидають йому шахрайство
фото: reuters.com

Макс обіцяв виплатити $100 доларів кожному виборцю, який підтримає документ, створений на основі політичної програми Трампа

Жителі американських штатів Пенсильванія, Невада та Джорджія подали позов проти комітету політичної дії Ілона Маска зі звинуваченням бізнесмена у невиконанні фінансових обіцянок. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Так, йдеться про акцію мільярдера щодо виплати $100 доларів кожному виборцю у так званих «штатах, що коливаються», який підтримає «петицію щодо захисту американської конституції» – документ, фактично створений на основі політичної програми Дональда Трампа.

Троє людей стверджують, що виконали умови для отримання коштів, але Маск їм так і не заплатив, тож закидають йому шахрайство. 

Нагадаємо, в американському штаті Пенсільванія суд дозволив Ілону Маску продовжити щоденні розіграші по $1 млн серед виборців у ключових штатах. Про це повідомив телеканал NBC News. Отже, 5 листопада Маск може провести останній розіграш. 

Пояснимо, один із найбагатших людей світу Ілон Маск (2-е місце у списку Forbes зі статками $195 млрд, – «Главком») пообіцяв розігрувати по $1 млн щодня до президентських виборів 5 листопада серед тих, хто підписав його онлайн-петицію із захисту Конституції США. Про це він оголосив, виступаючи на зустрічі з виборцями у штаті Пенсільванія на підтримку республіканця Дональда Трампа.

Таким чином 19 жовтня бізнесмен щодня передає по $1 млн виборцям, які підписали його петицію за свободу слова та право на зброю. На початку листопада Комітет оголосив, що розіслав 187 тис. чеків за спрямування петицій, щодня організація називала ім'я нового переможця. 

Раніше суд у Філадельфії зобов’язав Ілона Маска відвідати судове засідання після того, як мільярдер пообіцяв до дня виборів у США щодня виплачувати по $1 млн випадковому виборцю, який підписав петицію його протрампівського комітету America PAC на підтримку поправок до Конституції США. 

Маск публічно заявляв про підтримку Трампа та виступав на його передвиборчих мітингах. Він також заявив, що вибори 2024 року будуть«найважливішими в нашому житті» та підкреслив, що Трамп має перемогти, щоб «зберегти Конституцію та демократію в Америці». Крім того, він критикував демократів, звинувачуючи їх у прагненні обмежити свободу слова та право на носіння зброї.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, американський бізнесмен Ілон Маск витратив щонайменше 132 млн доларів на кампанію Дональда Трампа та інших республіканців.

Теги: Ілон Маск суд

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