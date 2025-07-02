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На складах Amazon працюватиме більше роботів, аніж людей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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На складах Amazon працюватиме більше роботів, аніж людей
Нова технологія штучного інтелекту зробить найбільший у світі парк промислових роботів розумнішим та ефективнішим
фото: aboutamazon.com

Amazon запускає нову модель штучного інтелекту для свого робототехнічного парку та розгортає свого мільйонного робота

Компанія Amazon продовжує замінювати роботами людей, особливо на рутинних процесах. Зокрема вона оголосила про два важливі досягнення: розгортання свого мільйонного робота і запуск нової фундаментальної моделі генеративного штучного інтелекту під назвою DeepFleet. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт компанії.

«Ювілейний робот нещодавно був доставлений до центру виконання замовлень у Японії, приєднавшись до нашої глобальної мережі, яка зараз охоплює понад 300 об'єктів по всьому світу», – йдеться на сайті Amazon.

«Ця цифра ставить Amazon на шлях до досягнення ще однієї мети: його велика мережа складів незабаром може мати стільки ж роботів, що працюють, як і людей. Зараз 75% світових доставок Amazon тим чи іншим чином полегшуються роботами», – прокоментувало досягнення видання Wall Street Journal.

Нова модель генеративного штучного інтелекту покликана розв'язати проблему керування парком роботів. Вона виконує функції маршрутизатора для керування трафіком усередині складів. «Ця технологія штучного інтелекту координуватиме рух роботів мережею виконання замовлень, скорочуючи час «подорожі» нашого роботизованого парку на 10% та дозволяючи доставляти посилки клієнтам швидше та з меншими витратами», – зазначено на сайті Amazon.

Управління величезним парком роботів на складах для ефективного переміщення товарів – це найскладніше логістичне завдання. Неефективність у русі роботів призводить до заторів, затримок в обробці замовлень та збільшення операційних витрат. Для компанії масштабу Amazon навіть невелике покращення у цій галузі має величезне значення.

Proteus, перший повністю автономний мобільний робот від Amazon
Proteus, перший повністю автономний мобільний робот від Amazon

DeepFleet аналізує величезні масиви даних про переміщення товарів і координує рух роботів для оптимізації їх маршрутів. Це дозволяє уникати заторів, скорочувати час у дорозі й, як наслідок, швидше обробляти замовлення клієнтів.

Цей крок є частиною довгострокової стратегії Amazon з автоматизації та підвищення ефективності. Компанія є найбільшим у світі виробником та оператором мобільних промислових роботів, які працюють більш ніж на 300 об'єктах по всьому світу. Роботи, такі як Hercules (піднімає до 567 кг) та Proteus (автономно переміщається поруч із людьми), виконують важку та монотонну роботу.

Використання DeepFleet безпосередньо впливає на прибутковість. Підвищення ефективності на 10% у масштабах Amazon означає значне зниження операційних витрат, зменшення енергоспоживання та прискорення доставки для клієнтів.

Нагадаємо, генеральний директор Amazon Енді Джессі попередив співробітників про неминуче скорочення робочих місць у компанії через широке впровадження штучного інтелекту.  За словами Джессі, ШІ вже застосовується практично у всіх підрозділах Amazon і дає змогу автоматизувати рутинні процеси, що призведе до «підвищення ефективності». У результаті, за прогнозами топ-менеджера, в найближчі кілька років чисельність співробітників компанії скоротиться.

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Теги: Amazon штучний інтелект робота робототехніка

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