Непрофесійні астронавти вперше в історії вийдуть у відкритий космос

Американський підприємець Джаред Айзекман сподівається здійснити перший приватний вихід у відкритий космос

У межах місії Polaris Dawn два члени екіпажу багаторазового корабля Crew Dragon 12 вересня вийдуть у відкритий космос. Про це пише компанія SpaceX на своїй сторінці у соцмережі X.

Зазначається, що це перший в історії приватний вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів, який здійснять мільярдер-інвестор Джаред Айзекман та інженер SpaceX Сара Джілліс.

Falcon 9 lifting off from pad 39A in Florida and beginning Polaris Dawn’s multi-day mission on-orbit, where they will conduct the first-ever commercial spacewalk as early as Thursday, September 12 pic.twitter.com/O9WwHdzv2T — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

«Місія прямує на висоту, яка втричі перевищує висоту космічної станції, – це найбільша відстань, на якій люди знаходилися від Землі за останні 50 років», – написав у соцмережі Х Ілон Маск.

Just over an hour to go before liftoff https://t.co/E1gCss8TUv — Elon Musk (@elonmusk) — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2024



Раніше, 10 вересня, на стартовому комплексі 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді відбувся запуск ракети-носія Falcon 9 з капсулою Crew Dragon та екіпажем із чотирьох осіб місії Polaris Dawn.

Американська ракета Falcon 9 стартувала на орбіту з групою супутників Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO), повідомила компанія-розробник носія SpaceX. У рамках місії NROL-113 на орбіту мають бути виведені супутники оптико-електронної розвідки.